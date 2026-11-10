Szibiha: Ukrajna tűzszüneti javaslatokat tett Oroszországnak

Ukrajna javaslatokat dolgozott ki a fekete-tengeri térségre és az energetikai infrastruktúrára vonatkozó tűzszünetről, amelyeket már továbbított nemzetközi partnereinek. Kijev jelenleg az orosz fél válaszára vár – jelentette be Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter.

A tárcavezető ismertetése szerint az Abu-Dzabiban zajló tárgyalásokon az ukrán delegáció álláspontja három fő pillérre épül.

Az első a feszültség enyhítése és az Ukrajna által javasolt tűzszünet, a második az ország számára megbízható biztonsági garanciák megteremtése.

A harmadik fontos cél Volodimir Zelenszkij ukrán és Vlagyimir Putyin orosz államfő találkozójának megszervezése. Szibiha szerint egy ilyen egyeztetés valóban felgyorsíthatná a háború lezárását.

Kárpátalja.ma

Forrás: sud.ua

Nyitókép: korábbi felvétel, Facebook/Andrij Szibiha

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