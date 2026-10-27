November 4-én kezdődhetnek az ukrán–orosz–amerikai tárgyalások Abu-Dzabiban

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint előzetesen november 4-re tervezik az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok közötti háromoldalú tárgyalásokat Abu-Dzabiban. A lengyel kormányfő az európai vezetők és Vlagyimir Putyin orosz elnök közötti kapcsolatfelvételről is beszélt.

Tusk a Guardian cikke szerint a varsói kormányülés előtt elmondta: az orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetést megelőzően többek között Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és az amerikai féllel is egyeztettek. A lengyel kormányfőt tájékoztatták, hogy Alexander Stubb finn elnök és Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök kapcsolatba lép Putyinnal.

Tusk szerint az európai politikusok azért tartották fontosnak a munkakapcsolat fenntartását Oroszországgal, mert előkészítés alatt állnak az esetleges tűzszünetről szóló abu-dzabi tárgyalások.

Støre arról biztosította Tuskot, hogy a finn elnökkel együtt vállalja a politikai felelősséget a kapcsolatfelvételért, ugyanakkor a „tettre készek koalíciójának” közösen kialakított álláspontját is szem előtt tartják.

Stubb a beszélgetést követően tájékoztatta a lengyel miniszterelnököt annak eredményeiről. Ennek fényében az európai oldal „visszafogott optimizmussal” tekint az abu-dzabi tárgyalásokon elérhető előrelépés lehetőségére.

A lengyel kormányfő ugyanakkor óvatosságra intett, és arra figyelmeztette a finn és a norvég vezetőt, hogy ne tápláljanak illúziókat Oroszországgal kapcsolatban.

Hangsúlyozta: Moszkvának világosan meghatározott céljai és érdekei vannak. Elmondása szerint a Putyinnal folytatott egyeztetés során a finn és a norvég vezető is kiemelte a NATO északi és keleti szárnyának biztonsága iránti elkötelezettségüket.

Tusk azt is leszögezte, hogy az Oroszországgal folytatott párbeszéd újraindítása nem változtat Európa Ukrajnát támogató politikáján. Ez továbbra is kiterjed Ukrajna támogatására, a jövőbeli európai biztonsági rendszer kialakítására és a Kijevnek nyújtandó biztonsági garanciákra.

Kárpátalja.ma

Forrás: 24tv.ua

Nyitókép: korábbi felvétel, Ukrán Elnöki Hivatal

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