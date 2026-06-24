Elindultak a támogatások a határon túli és a nemzetiségi szervezetek felé

Elindultak a támogatások a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül a határon túli és a nemzetiségi szervezetek felé – írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kedden este a Facebook-oldalán.

Tarr Zoltán a bejegyzésében kitért arra, hogy a támogatások ügyének rendezését a Tisza-kormány megalakulása után azonnal napirendre vették, az utalások két hete elindultak a korábban meghozott döntések alapján érintett szervezetek felé, „mostanra pedig több helyre meg is érkeztek ezek a pénzek”.

„A határon túliak helyzete és a nemzetiségi kérdések kiemelten fontosak, nem lehetnek politikai játszmák alapjai” – emelte ki a tárcavezető. Hozzátette, a szükségszerű, átvilágított kifizetések elindítása fontos lépés ennek tisztázása felé.

Tarr Zoltán arra is kitért, hogy ezzel párhuzamosan öt évre visszamenőleg elkezdték kivizsgálni a Bethlen Gábor Alapítvány működését és korábbi döntéseit. Hozzáfűzte: „kormányunk a politikamentes, átlátható támogatási rendszer építésében és működésében hisz”.

Kiemelt kép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, kinevezés előtti meghallgatásán az Országgyűlés magyarságpolitikai bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 11-én (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

MTI

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →