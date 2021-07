Hol használhatjuk a magyar nyelvet?

2021. július 16-tól lépett hatályba az ukrán mint államnyelv működésének biztosításáról szóló, Ukrajna lakosságának totális ukránosítására irányuló törvény több szigorító rendelkezése a kultúra, turizmus, könyvkiadás, szórakoztatóipar területén és az állami hivatalok betöltésekor.

Tarasz Kreminy államnyelvvédelmi biztos Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy az új nyelvtörvényi normák előírása szerint minden kulturális, szórakoztató és látványrendezvény megtartásának a nyelve az ukrán. Más nyelvek használata csak akkor megengedett, ha azt a szervezők művészeti, alkotói koncepciója indokolttá teszi, valamint abban az esetben, ha erre vonatkoznak az őshonos népek és nemzetiségi kisebbségek jogai – írja a karpat.in.ua.

Ezzel kapcsolatban Csernicskó István nyelvész-professzort, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorát kérdezte a TV21 Ungvár.

„Túl sok dolog már nincs, amit elvben megtehetnénk magyarul. Vegyük figyelembe azt, hogy amennyiben mi kifejezzük a szándékunkat arra, hogy a magyar nyelvet, anyanyelvünket továbbra is szeretnénk használni a nyilvános térben, továbbra is szeretnénk kulturális rendezvényeket, színházi előadásokat, iskolai rendezvényeket szervezni magyar nyelven, akkor ezt tegyük meg. Tegyük meg, mert egész egyszerűen a nemzetközi egyezmények, amelyeket Ukrajna elfogadott, például a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája, a keretegyezmény a nemzeti kisebbségek védelméről ezt számunkra lehetővé teszi. Lehetővé teszi az 1992-ben elfogadott és máig hatályos nemzetközi kisebbségi törvény is. Ezek a dokumentumok nem tiltják be a kisebbségi nyelv használatát ilye színtereken, ilyen helyzetekben. Csak politikai akarat kérdése, hogy Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa mikor változtat, változtat-e ezen a törvényen” – fogalmazott a nyelvész-professzor.