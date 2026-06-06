Az újságírókat ünneplik Ukrajnában június 6-án

Június 6-án tartják Ukrajnában az újságírók napját. Az ünnep 1994-ben jött létre elnöki rendelettel, miután az első országos szerkesztői kongresszus résztvevői kezdeményezték egy olyan nap kijelölését, amely elismeri a sajtó munkatársainak tevékenységét.

A dátum kiválasztása nem véletlen: 1992. június 6-án vették fel az Ukrán Újságírók Szövetségét a Nemzetközi Újságíró Szövetség tagjai közé.

Az alkalomból Volodimir Zelenszkij köszönetet mondott mindazoknak az újságíróknak és médiaszakembereknek, akik munkájukkal bemutatják a világnak az Ukrajnában zajló háború eseményeit. Az államfő hangsúlyozta, hogy a sajtó által dokumentált események fontos szerepet játszanak a háború valóságának megismertetésében és a felelősségre vonás alapjául szolgáló bizonyítékok megőrzésében.

Zelenszkij külön méltatta azokat a külföldi újságírókat is, akik tudósításaikkal folyamatosan napirenden tartják az ukrajnai eseményeket a nemzetközi közvélemény előtt. Véleménye szerint ez a figyelem hozzájárul ahhoz, hogy Ukrajna politikai és humanitárius támogatásban részesüljön.

Az elnök emellett arra is emlékeztetett, hogy a háború során több újságíró életét vesztette munkája közben. Hangsúlyozta: fontos megőrizni azok emlékét, akik a tájékoztatás szolgálatában hozták meg a legnagyobb áldozatot.

Kárpátalja.ma

Forrás: ukrinform.ua

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