Kuzin: ősszel ismét a legszigorúbb karantén kerül bevezetésre Ukrajnában

Ősszel valószínűleg az ország ismét visszatér a vörös zónába – közölte Ihor Kuzin, országos tisztifőorvos az 1+1 televíziós műsorban péntek reggel.

A tisztifőorvos szerint, bár Ukrajnában felgyorsult az oltási kampány, az ukránok kevesebb, mint 4%-a kapta meg a koronavírus elleni védőoltás mindkét adagját.

Ukrajnában néhány száz koronavírusos esetet regisztrálnak naponta. Bár a statisztikák most alacsony tendenciát mutatnak, Kuzin emlékeztet arra, hogy ez nagyon megtévesztő lehet. „A koronavírus nem tűnik el. Ukrajna területén regisztrálták a delta variánst. Csaknem száz ország jelentette már, hogy a delta törzs a járvány nagy és gyors felerősödését idézte elő náluk” – hangsúlyozta az ukrán tisztifőorvos.

Borisz Brill, izraeli orvos szerint a járvány nem kerülheti el Ukrajnát: „A növekedés ősszel lesz, nincs elég beoltott ember a pandémia megállításához. Ősszel visszatér a 2021. januári forgatókönyv” – mondta Brill.

Ihor Kuzin szerint Ukrajna már várja a járvány következő hullámát, és csak idő kérdése, hogy az ország mikor tér vissza a vörös zónába. A hivatalos előrejelzések szerint ismét a legszigorúbb karantén kerül bevezetésre az országban.

A tisztifőorvos azt tanácsolta mindenkinek, hogy mielőbb oltassa be magát. Az Egészségügyi Minisztérium már hivatalosan is megnyitotta az oltási kampány ötödik szakaszát, így az oltás Ukrajna minden állampolgára számára elérhető.

Az általános terv szerint a nyár végéig – tízmillió oltással – Ukrajna át szeretné lépni a kritikus pontot. „Többször is fontolóra vettük már a gyógyszertárakban történő oltás lehetőségét, a tömeges oltási központok kimerülése esetén. Ha ezek a központok megtelnek, más alternatívákat is mérlegelünk” – mondta Kuzin. Ebben az esetben a gyógyszertárakban, sőt a bevásárlóközpontokban is beolthatják az ukránokat.

