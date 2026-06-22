Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat – írta Kármán András pénzügyminiszter hétfőn, annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kirjákosz Pjerakákisz.

Kármán András a Facebook-oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kirjákosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN-ülésen folytatott bilaterális tárgyalást.

A tárcavezető kitért a referenciakamat-stopra is. Mint írta:

ez „attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondtuk, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzáloghitelek kamatstopja„.

Ezzel kapcsolatban közölte: a Tisza felelősen, konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstopot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak.

Nyitókép: Kármán András/Facebook

MTI

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