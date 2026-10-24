Rubio: Oroszország képtelen katonai úton elfoglalni a Donyec-medencét

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint Oroszország a Donyec-medence teljes elfoglalására törekszik, ám katonai úton nem képes elérni ezt a célját. Úgy véli, Ukrajnának nyomós okai vannak arra, hogy elutasítsa a területek átadását, különösen az ország szuverenitásának és hosszú távú biztonságának megőrzése érdekében.

Rubio erről egy sajtótájékoztatón beszélt. A tárcavezető szerint a vita Ukrajna területének mintegy 11 százalékát érinti, amelyet Oroszország megpróbál megszerezni.

Az amerikai külügyminiszter úgy látja, hogy a háború kizárólag katonai eszközökkel nem zárható le. Ehhez diplomáciai tárgyalásokra és olyan kompromisszumra van szükség, amely mindkét féltől engedményeket követel. Hozzátette, hogy az Egyesült Államok kész közvetítőként részt venni az ukrán–orosz egyeztetéseken, a megoldás megtalálásához azonban a feleknek közvetlen párbeszédet kell kezdeniük.

Az amerikai–orosz dízelmegállapodásról is beszélt

Rubio kitért Donald Trump amerikai elnöknek az orosz dízelüzemanyag beszerzésével kapcsolatos döntésére is. Magyarázata szerint az intézkedés célja az energiahordozók világpiaci kínálatának növelése a magas dízelárak, valamint a Hormuzi-szoros és a Vörös-tenger térségében tapasztalható bizonytalanság közepette.

A külügyminiszter szerint az orosz–ukrán háború a világgazdaságra is hatással van, ezért az amerikai kormányzatnak az energiapiaci következményeket is figyelembe kell vennie. Az orosz dízelüzemanyag beszerzését átmeneti intézkedésként jellemezte, amely a kínálat bővítését és az árakra nehezedő nyomás mérséklését szolgálja.

Kárpátalja.ma

Forrás: apostrophe.ua

Nyitókép: korábbi felvétel, Kevin Dietsch / Getty Images Hungary

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