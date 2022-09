Novák Katalin: a béke legyen az elsődleges cél

Magyarország arra sürgeti az ENSZ tagállamait, hogy az orosz-ukrán konfliktusban a békét nyilvánítsák elsődleges célnak – jelentette ki az ENSZ Közgyűlése előtt a magyar köztársasági elnök.

Novák Katalin a 77. ülésszak plenáris ülésén mondott beszédében emlékeztetett arra, hogy az ENSZ megalakításának legfontosabb célja a béke volt, ahogy ezt az ENSZ Alapokmány I. cikke is megfogalmazza.



A köztársasági elnök felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarország szomszédságában 20 évvel a délszláv háború után újra háború zajlik, és különös aggodalmat okoz, hogy a háborúnak határon túl élő magyarok is áldozatául esnek. Megerősítette, hogy Magyarország határozottan elítéli Oroszország Ukrajna elleni agresszióját, amely hatalmas emberi szenvedést és pusztítást okozva romba döntötte Európa békéjét és súlyos kihatással van a világ rendjére.



Novák Katalin elmondta, hogy a magyarok a konfliktus kezdete óta az áldozatok mellett állnak, jelenleg is zajlik Magyarország történetének legnagyobb humanitárius akciója, a magyar emberek, egyházak, civil szervezetek, önkormányzatok és a kormány a konfliktus kezdete óta már közel 1 millió embernek nyújtottak menedéket.



A köztársasági elnök hangsúlyozta: megtanultuk, hogy a háború gonosz és nem vezet sehova. A háborúnak csak áldozatai vannak, és a legnagyobb veszteségek a családokat érik: az anyákat és apákat, akik elveszítik gyermekeiket a csatatéren, feleségeket, akik elvesztik férjüket a harcokban, gyerekeket, akik elvesztik testvéreiket a háború poklában.



A lehető leghatározottabban szólítunk fel az ártatlan civilek ellen elkövetett háborús bűnök kivizsgálására. Ezeket a bűncselekményeket az illetékes nemzetközi intézményeknek dokumentálniuk kell, ki kell nyomozniuk és bíróság elé kell állítani az elkövetőket. Egyetlen elkövetett bűncselekmény sem maradhat büntetlenül – tette hozzá.



Mit akarunk elérni az ENSZ-ben? Megnyerni a háborút? – tette fel a kérdést az államfő, amire választ adva kijelentette, hogy a béke helyreállítása mellett kell kiállni.



Rámutatott arra, hogy Magyarország több szövetségi rendszer tagja, az ENSZ mellett a NATO-nak, az Európa Uniónak és az Európa Tanácsnak. Ezeket a szervezeteket eredendően azért hozták létre, hogy a békét szolgálják, a béke teremtette őket, ez adja identitásuk alapját – tette hozzá. “Cseppet sem magától értetődő, hogy ma, amikor Európában újra háború energia- és élelmiszerválság dúl, a háború elkerülése és béke megőrzése érdekében létrehozott szervezetek az ideológiai indoktrinációra összpontosítanak” – fogalmazta meg üzenetét Novák Katalin beszédében.



Novák Katalin több ponton is idézte II. Erzsébetet a közelmúltban elhunyt brit királynőt, aki 2010-ben az ENSZ Közgyűlésében elmondott beszédében fogalmazta meg azt a gondolatot, hogy a vezetés legnehezebb formája a békét “megvívni”.



A köztársasági elnök felhívta a világ vezetőinek figyelmét, hogy az ENSZ Nemzetközi Békenapján, legyenek hűek II. Erzsébet örökségéhez, hogy békében élhessünk.

Nyitókép: Novák Katalin hivatalos Facebook-oldala

MTI