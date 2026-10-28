November meghozhatja az első havazást Ukrajna nyugati vidékein

Október végén még az átlagosnál enyhébb idő jellemzi Ukrajnát, november elején azonban fokozatos lehűlés várható. A hónap első dekádjában egyes nyugati megyékben az eső havas esőbe, majd akár havazásba is átválthat – közölte Natalia Ptuha, az Ukrán Hidrometeorológiai Központ meteorológusa az NV hírportálnak.

A szakember szerint októberben az ország legtöbb régiójában a napi középhőmérséklet 3–7 fokkal haladta meg az éghajlati átlagot. A meleg idő még néhány napig kitart, majd észak felől egyre hűvösebb levegő érkezik.

November 1-jén az ország nyugati, északi és középső területein napközben 5–10 fok várható, míg délen és délkeleten 9–14 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Éjszaka a hőmérők általában 1–6 fokot mutathatnak. A Kárpátokban fagypont körüli időre, valamint havas esőre is számítani lehet.

A meteorológus hangsúlyozta, hogy a síkvidéki területeken várható havazásról egyelőre nem lehet pontos előrejelzést adni. Az Ukrán Hidrometeorológiai Központ később, a prognózis pontosítását követően közölhet részletesebb információkat.

A hegyvidéki területeken már megjelent a tél: a Pip Ivan-hegyen október 27-én reggel mínusz 4 Celsius-fokot mértek. A sűrű ködöt és az erős, 17 méter/másodperces északkeleti szelet miatt a kárpátaljai és a környékbeli hegyvidéki túrázóknak is fokozott óvatosságra van szükségük.

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