Nyilatkozat az oktatási törvény tervezett módosítása ügyében

Az Ukrajna Kárpátalja megyéjében élő magyar nemzeti kisebbség képviselőiként megdöbbenéssel olvastuk a parlament hivatalos honlapján az Ukrajna oktatási törvényéhez készült 12 086. számú módosító javaslatot, melynek célja ukrán nyelvi környezet teremtése az oktatási intézményekben (https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/44959). Nyilatkozatot fogadtunk el a tervezett módosítás kapcsán, s levélben fordultunk az illetékesekhez, miszerint mi, Ukrajnában élő magyarok nagyra értékeljük azokat a törvényi módosításokat, amelyeket a közelmúltban fogadott el Ukrajna Legfelső Tanácsa, és amelyek részben visszaállították a nemzeti kisebbségek, köztük a magyarok anyanyelvű oktatásra vonatkozó jogait. A 12 086. számú törvénytervezet azonban ismét szűkíti a nemzeti kisebbség nyelvének használatára vonatkozó jogokat és lehetőségeket.

A tervezet elfogadása esetén a kisebbségek nyelve kizárólag az órákon lesz használható: az órákon kívül azonban kizárólag az államnyelvet lehet használni. A törvény tervezete még a magán­érintkezésben is megtiltaná a nemzeti kisebbségek nyelvének, köztük a magyarnak a használatát, hiszen még azt is megszabja, hogy a szünetekben, a tanári szobákban és az oktatási intézmények udvarán az órák után is az államnyelvet, az ukránt kell használni.

A törvény elfogadása nemcsak szűkítené a nemzeti kisebbségek jogait nyelvük használatára, hanem ellentétes az alapvető emberi jogokkal is. Mivel Ukrajna európai integrációjának egyik lényeges feltétele a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása, ez a tervezet veszélyezteti országunk csatlakozási folyamatát az Európai Unióhoz.

Ungvár, 2024. november 19.