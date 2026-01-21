Ukrajna bekérette Magyarország kijevi nagykövetét

Bursza Krisztina Nézőpont

Ukrajna bekérette Magyarország kijevi nagykövetét – közölte Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán szerdán közzétett videóüzenetében.

A külügyminiszter tájékoztatása szerint a nagykövetet azért rendelték be, mert a magyar kormány korábban petíciót indított az Ukrajnának szánt 800 milliárd dolláros uniós támogatás ellen, és erre Ukrajna a bekéretéssel reagált.

Szijjártó Péter elmondta: ukrán részről kilátásba helyezték, hogy korlátozhatják a magyar kormányzati tisztségviselők kárpátaljai látogatásait.

Kárpátalja.ma