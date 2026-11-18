Ukrán becslések szerint Oroszország az idén mintegy 10 millió drónt vet be Ukrajna ellen, jövőre pedig ez a szám elérheti a 20 milliót. Ezzel szemben az Európai Unió jelenlegi éves dróngyártása mintegy 1,5 millió – jelentette ki Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos szerdán, az Európai Üzleti Csúcstalálkozónak nevezett konferencián Brüsszelben.

Az uniós biztos szerint az Európai Uniónak fel kell gyorsítania és jelentősen növelnie kell hadiipari termelését, a drága, egyedi gyártás helyett pedig az olcsóbb, nagy mennyiségben előállítható fegyverekre kell helyeznie a hangsúlyt. Hozzátette: Moszkva elrettentéséhez Európának többet kell költenie védelemre, több fegyvert kell gyártania, és gyorsabb technológiai fejlődést kell elérnie, mint Oroszországnak.

Kubilius figyelmeztetett:

Moszkva fokozza Ukrajna elleni támadásait és Európa elleni hibrid hadviselését. Oroszország jövőre 180 milliárd eurót fordít katonai kiadásokra, ami 33 százalékos növekedést jelent az idei évhez képest, ami megközelíti, illetve meg is haladhatja az uniós tagállamok együttes védelmi kiadásait

– mondta.

Kubilius megjegyezte ugyanakkor, hogy Európának nem feltétlenül kell azonnal évi 20 millió drón gyártására átállnia, mivel ezek a fegyverek rendkívül gyorsan, akár két hónap alatt elavulhatnak. Ehelyett olyan gyártókapacitásokat kell kialakítani, amelyek szükség esetén gyorsan felfuttathatók.

A biztos különösen aggasztónak nevezte, hogy egyes európai hadiipari vállalatok, elsősorban a légvédelmi rendszerek gyártói csak 2028-ra vagy 2029-re tudnák teljesíteni az ukrán megrendeléseket, miközben a fegyverekre már 2027-ben szükség lenne.

Emlékeztetett arra, hogy az Európai Bizottság szerdán újabb, 45 milliárd eurós pénzügyi támogatási eszközt javasolt Ukrajna számára 2027-re, amelyből 25 milliárd eurót katonai célokra fordítanának. Emellett a SAFE európai védelmi hitelprogram keretében további 21,3 milliárd eurónyi forrás igénybevételére nyílik lehetőség, és előkészítés alatt áll az EU és Ukrajna közötti védelmi ipari megállapodás is.

Kubilius az európai hadiipar további súlyos problémájának nevezte a Kínától való függőséget. Mint mondta, Európa jelentős mértékben támaszkodik kínai alapanyagokra és alkatrészekre, köztük a robbanóanyagok előállításához szükséges nitrocellulózra, a drónmotorokhoz használt ritkaföldfém-mágnesekre, valamint a gyártásban alkalmazott 3D-s nyomtatókra.

Közölte: az Európai Unió már megkezdte e függőségek csökkentését, és az európai védelmi ipari programból (EDIP) 165 millió eurót különítettek el energetikai komponensek és kapcsolódó nyersanyagok Kínától független előállításának támogatására.

Bejelentette, hogy az Európai Bizottság hamarosan előterjeszti az integrált európai védelmi piac kialakítását és a védelmi beszerzési szabályok felülvizsgálatát célzó javaslatcsomagját.

Kubilius arra is figyelmeztetett, hogy az Európai Védelmi Ügynökség legfrissebb értékelése szerint az Európai Unió nem fegyverkezik fel elég gyorsan és hatékonyan ahhoz, hogy 2030-ra készen álljon egy esetleges orosz támadás elhárítására.

Hangsúlyozta:

az Európai Bizottság a következő többéves uniós költségvetésben ötszörösére növelné a védelmi és űrkutatási célú forrásokat, egyes tagállamok azonban már most csökkentéseket javasolnak.

„Meg kell fizetnünk a béke árát, hogy elkerüljük a háború költségeit” – fogalmazott az uniós biztos.

Forrás: MTI

Nyitókép: Getty Images

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