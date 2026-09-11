Uniós biztos: Európának meg kell tanulnia, hogyan vívjon drónháborút

Európának meg kell tanulnia, hogyan vívjon drónháborút, és Ukrajnától sok mindent elsajátíthat ezen a téren – jelentette ki Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos Brüsszelben.

Az EU-Ukrajna drónszövetség első, brüsszeli tanácskozását megnyitó beszédében a litván biztos hangsúlyozta: az EU Ukrajnától nem csak a drónok gyártásáról tanulhat, hanem arról is, hogyan termeljen gyorsabban megfelelő minőségű termékeket nagy mennyiségben.

Mint mondta, a drónszövetség igazgatótanácsába kilenc ukrán és kilenc európai hadiipari vállalatot választottak be mintegy négyszáz jelentkező közül.

Kiemelte, hogy

Ukrajna a háború során a drónhasználat „mesterévé” vált, Európának is meg kell tanulnia hogyan lehet hasonlóan innovatív képességeket elsajátítania. Felhívta a figyelmet arra, hogy a technológia gyorsan változik: fejlesztési ciklusok már hetekben mérhetők, miközben az ellenintézkedések akár néhány hónap alatt elavulhatnak.

Kubilius szerint uniós prioritás, hogy felkészüljenek a termelés gyors felfuttatására. Becslése szerint Európa jelenleg 1,5 millió drónt gyárt, míg Oroszország és Ukrajna mintegy 10 milliót. „Ez azt jelenti, hogy ha Európa egészének biztonsági helyzete rosszabbra fordul, készen kell állnunk arra, hogy a termelést 1,5 millióról 10 millióra vagy akár ennél is magasabb szintre emeljük” – húzta alá.

Véleménye szerint ugyancsak fontos szempont az ellátásbiztonság kérdése: csökkenteni kell a függőséget a dróngyártáshoz legszükségesebb alapanyagok és alkatrészek tekintetében. A további feladatok között említette az uniós és ukrán vállalatok közötti vegyesvállalatok létrehozásának felgyorsítását, a tesztelési lehetőségek bővítését, valamint a kutatás-fejlesztési és beszerzési folyamatok jelentős lerövidítését.

Az uniós biztos hangsúlyozta továbbá, hogy olyan dróngyártási ökoszisztémát kell létrehozni Európában, amilyen Ukrajnában létezik. Az európai vállaltoktól az Európai Bizottság elvárja, hogy feltérképezzék a különbségeket, gyakorlati és megoldásközpontú együttműködésre törekedjenek, és feltárják a termelés előtt álló akadályokat.

„A biztonsági környezet nem fog ránk várni. Az első kézzelfogható eredményeknek már ez év végére meg kell születniük” – zárta beszédét Kubilius.

Az Európai Bizottság júliusban jelentette be EU-Ukrajna drónszövetség létrehozását. A szövetség uniós és ukrán vállalatokat, startupokat, kutatókat, fegyveres erőket és más felhasználókat fog össze, hogy ösztönözze az új technológiák fejlesztését, erősítse a drónipart, és elősegítse az EU és Ukrajna közötti együttműködést ezen a területen.

Nyitókép: Anadolu | Dursun Aydemir

MTI

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