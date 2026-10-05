Nobel-díj: a héten jelentik be a díjazottakat

Október 5. és 12. között jelentik be, hogy kik kapják idén a Nobel-díjakat. Elsőként hétfőn az orvosi-élettani kategóriában hirdetnek nyertest Stockholmban.

Kedden a fizikai, szerdán a kémiai Nobel-díj kitüntetettjeit ismerteti a Svéd Királyi Tudományos Akadémia.

A Svéd Akadémia által odaítélt irodalmi Nobel-díj nyertesét csütörtökön jelentik be.

A Nobel-békedíj kitüntetettjét pénteken Oslóban hozzák nyilvánosságra, majd október 12-én, hétfőn ismét Stockholmban nevezik meg a svéd jegybank által alapított közgazdasági Nobel-emlékérem díjazottját.

A díjakat, amelyekhez 12 millió svéd korona (389 millió forint) pénzjutalom is jár, hagyományosan az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján, december 10-én adják át a svéd fővárosban.

Idén lesz 125 éve, hogy a 19. századi svéd üzletember végrendelete alapján alapított Nobel-díjakat először odaítélték.

A díj honlapja (nobelprize.org) szerint 1901 óta 633 díjat ítéltek oda, összesen 990 személy és 28 szervezet vehette át az elismerést.

MTI

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