A kárpátaljai magyar iskolák ünnepélyes tanévnyitója Salánkon

Salánkon tartotta meg központi tanévnyitó ünnepségét a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szeptember 7-én. Az eseményre Kárpátalja szinte mindegyik magyar tannyelvű tanintézményéből érkeztek pedagógusok.

A rendezvény istentisztelettel kezdődött a salánki református templomban. Isten igéjét Balogh Attila salánki református lelkész hirdette az egybegyűlteknek. Ezt követően Csirpák József, salánki görögkatolikus áldozópap, majd Molnár János, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye vikáriusa mondott igei köszöntőt. A rendezvényt Páva Judit és Sztászjuk Marianna, a KMPSZ elnökségi tagjai nyitották meg. Nemzeti imánk eléneklése után Székely Gusztáv, a KMPSZ alelnöke, a helyi középiskola történelemtanára bemutatta Salánk község gazdag történelmét.

A meghívott vendégek köszöntését követően ünnepi beszédet tartott Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke.

Az elnökasszony kiemelte, hogy Isten segítségével a háború harmadik évében is megtarthatja közös ünnepi tanévnyitóját a kárpátaljai magyar közösség, iskoláink pedig jelenléti oktatásban részesülhettek, „és lehetőségeink szerint a Bethleni-elv alapján – nem tehetünk meg mindent, amit kell, de tegyünk meg mindent, amit lehet – a jövőben is dolgozni fogunk a kárpátaljai magyar nyelvű oktatás megmaradásáért. A KMPSZ a jelenlegi körülmények között is fontosnak tartja a jelenléti oktatást és a tanítás folytonosságának biztosítását”. Orosz Ildikó ismertette, hogy az elmúlt tanévben csaknem háromezer magyar gyerek jelentkezett a KMPSZ által szervezett tanulmányi vetélkedőkre, az iskolások számára elindított Határtalanul elnevezésű nyári iskolai programhoz idén 65 iskola csatlakozott, és háromezer-háromszáz iskolás részvételével zajlottak a napközis táborok. Az elnökasszony hozzátette, hogy a KMPSZ három évtizedes múltra visszatekintő tematikus táborai idén kétszázötven iskolásnak biztosítottak táborozási lehetőséget, a zánkai Erzsébet-táborokban pedig további hétszázhuszonnégy gyerek üdülhetett, köztük az ukrán iskolákban a magyart idegennyelvként tanuló diákok, továbbá idén először juthatott el Erdélybe táborozni kétszáz kárpátaljai magyar iskolás. Orosz Ildikó kifejezte köszönetét a GENIUS Jótékonysági Alapítványnak azért, hogy csaknem négyszáz iskoláskorú gyereket táboroztattak idén is. A gyermekeknek szóló rendezvények és programok mellett a pedagógusok továbbképzésére is lehetőség nyílt. A Kölcsey Pedagógusakadémiát idén mintegy százhatvanöt tanár részvételével rendezték meg, a kárpátaljai magyar iskolák részére pedig negyvenezer magyarországi tankönyv lett kiosztva, ami segíti a pedagógusok munkáját. Orosz Ildikó megköszönte a támogatást – melynek segítségével megvalósulhattak a fent említett programok – a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak, a Belügyminisztériumnak illetve a Bethlen Gábor Alapnak. Tanévnyitó ünnepi beszédét Korzenszky Richárd szavaival zárta az elnökasszony.

Ezt követte a Salánki Mikes Kelemen Középiskola első osztályosainak előadása, majd a történelmi egyházak képviselői megáldották az elsősöket és a pedagógusokat. A meghívott vendégek közül köszöntötte a jelenlévőket Ferenc Viktória, az Európa Parlament képviselője, Péti Márton, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese és Lukács Gabriella, a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke. Ezután Orosz Ildikó bemutatta a jelenlévő pályakezdő pedagógusokat, akik nevében Kutasi Cintia, a Péterfalvai Kölcsey Ferenc Alap- és Középfokú Oktatási Intézmény angoltanára osztotta meg gondolatait. Ezt követően Simon Klára nyugalmazott pedagógus útravalóját hallhatták az egybegyűltek, aki a Salánki Mikes Kelemen Középiskola alsós tanítójaként dolgozott hosszú évtizedekig.

A központi tanévnyitó ünnepséget a Salánki Nőszövetség, a Verbőci Művészeti Iskola és a Salánki Mikes Kelemen Középiskola diákjainak előadásai színesítették. A rendezvény végén a Bonis Bona díjjal kitüntetett Schink István, a KMPSZ alelnöke, a Munkácsi II. Rákóczi Ferenc Középiskola igazgatója szólalt fel. Schink István záróbeszédét egy József Attila idézettel kezdte: „az igazat mondd, ne csak a valódit…” Az alelnök arról beszélt, hogy a munkácsi magyarságnak sikerült összefognia, a tanári kar és a szülői kollektíva ott volt mellette kálváriája közepette, és együtt sikerült kiállniuk az igazukért. Zárszavában mindenkinek békés, sikeres tanévet kívánt. Az ünnepi tanévnyitó a Szózat eléneklésével zárult.

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma