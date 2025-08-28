Rekordszámú jelentkező a Rákóczi-főiskolán

Lezárult a felvételi eljárás a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán, és hamarosan kezdődik a pótfelvételi időszak. Idén rekordszámú jelentkező adta be a kérelmét, ami jól mutatja az intézmény iránti bizalmat és növekvő népszerűségét. A felvételi tapasztalatairól és a pótfelvételi legfontosabb tudnivalóiról Greba Ildikót, a felvételi bizottság felelős titkárát kérdeztük.

– Milyen szakokra jelentkezhettek idén a diákok?

– A korábbi évekhez hasonlóan 2025-ben is lehetett jelentkezni alapképzésre (bachelor) és mesterképzésre (magiszteri). Nappali képzésen 23, levelező tagozaton 16 szak indult. A kínálatban szerepelt többek között az ukrán nyelv és irodalom, a magyar nyelv és világirodalom, az angol nyelv és világirodalom, a biológia és az ember egészsége, a földrajz, a kémia, a matematika, a történelem, a tanítói és óvodapedagógiai szak, a turizmus, a számvitel és adóügy, a természettudományok, az informatika, a pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, valamint a nemzetközi kapcsolatok.

Emellett fordító- és tolmácsképzési programok (angol–magyar, angol–német, ukrán–magyar), valamint négy új szakirány is elérhető volt: testnevelő tanár, ének-zene tanár, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, illetve kertgazdálkodás és parképítés. A felsorolt szakok többsége nappali és levelező formában egyaránt indul, kivéve néhányat, amelyek kizárólag nappali tagozaton érhetők el.

– Mely szakok iránt mutatkozott a legnagyobb érdeklődés?

– A fordítói szakok idén is nagy népszerűségnek örvendtek. Emellett a számvitel és adóügy, a pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, valamint az angol nyelv és irodalom is a legkeresettebbek között volt. Az új szakok közül a magyar nyelv, irodalom és kommunikáció (15 diák), illetve a testnevelő tanár szak (20 diák) is kiemelkedő érdeklődést váltott ki, ami induló programként kimondottan jó eredmény.

A mesterképzésen az óvodapedagógia, a tanítói, az angol nyelv és irodalom, a magyar nyelv és világirodalom, valamint a számvitel és adóügy bizonyult a legnépszerűbbnek. A beiratkozás ezekre szeptember 1. és 8. között zajlik.

– Úgy tudom idén rekordszámú jelentkező adta be kérelmét az intézménybe.

– Valóban, idén 999 jelentkezési kérelmet fogadtunk el, szemben a tavalyi 796-tal. Tavaly 399 hallgató iratkozott be alapképzésre (közülük 211-en nappali, 188-an levelező tagozatra). Idén 468 beiratkozónk van, de a szeptember 1-jén induló pótfelvételi után tudunk pontos adatot mondani.

– Hogyan zajlott a felvételi eljárás, volt-e bármilyen különlegessége vagy nehézsége az idei évnek?

– A jelentkezők elektronikus felhasználói fiókon keresztül adhatták be kérelmüket. Újdonság volt, hogy idén először egy diák akár 15 szakot is megjelölhetett, rangsorolva azokat. Az alapképzésre a nemzeti multidiszciplináris teszt (NMT) eredménye alapján lehetett bejutni, amelyet a 2022–2025 közötti években teljesíthettek a jelentkezők. Emellett kötelező volt motivációs levelet is csatolni.

A mesterképzés esetében az alapfokú (bachelor), specialiszt vagy magiszteri oklevél megléte volt a feltétel, valamint az egységes felvételi vizsga (ЄВІ) teljesítése. Ehhez kapcsolódott az egységes szaktárgyi vizsga (ЄФВВ), amely szakirányonként eltért.

A biológia és biokémia szakra jelentkezőknek viszont külön szaktárgyi vizsgát kellett tenniük a főiskolán, valamint teljesíteniük kellett az egységes felvételi vizsgát is. Az egységes szaktárgyi vizsgára pedig nem volt szükség.

A felvételi eljárás sajátosságairól részletesen ITT olvashatnak.

– Mely intézményekből érkezett a legtöbb jelentkezési kérelem?

A legtöbb jelentkező a Rákóczi-főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézetéből, a Kárpátaljai Magyar Líceumból, a Beregszászi F. Potusnyak Líceumból, a Beregszászi Tarasz Sevcsenko Líceumból, a Beregszászi Kossuth Lajos Líceumból és Karácsfalvai Sztojka Sándor Görögkatolikus Líceumból volt.

– Mit kell tudniuk a diákoknak a közelgő pótfelvételiről?

– A pótfelvételi szeptember 1. és 8. között valósul meg. Jelentkezni a vstup.edbo.gov.ua oldalon lehet, elektronikus felhasználói fiók létrehozásával. A felvétel szintén az NMT eredményei alapján történik. A gördülékeny ügyintézés érdekében a főiskola Tanulmányi Osztályának bázisán Felvételi Iroda működik, ahol a munkatársak személyes segítséget nyújtanak a diákoknak.

A pótfelvételit nappali és levelező tagozaton is meghirdettük.

Nappali tagozaton: óvodapedagógia, tanító, ének-zene tanár, testnevelő tanár, történelem és állampolgári ismeretek, földrajz, biológia és az ember egészsége, természettudományok, angol nyelv és világirodalom, ukrán nyelv és irodalom, matematika, informatika, angol-magyar fordító és tolmács, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, kert – és parképítészet, turizmus és rekreáció szakokra.

Levelező tagozaton pedig: óvodapedagógia, tanító, földrajz, természettudományok, angol nyelv és világirodalom, magyar nyelv és világirodalom, ukrán nyelv és irodalom, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus és rekreáció szakokra.

– Mit tanácsolna azoknak a fiataloknak, akik most készülnek a pótfelvételire?

– A legfontosabb, hogy ne hagyják az utolsó napra a jelentkezést. Figyeljék rendszeresen a felhasználói fiókjukat, mert csak a hivatalos ajánlás kézhezvétele után iratkozhatnak be. Ha elakadnának, a Felvételi Iroda munkatársai mindenben segítenek.

Mondik Márta

Kárpátalja.ma