Jubileumi ünnepség a Rákóczi-főiskola Filológia Tanszékén

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola idén ünnepelte az angol szakos tanárképzés indulásának harmincadik, illetve a magyar és ukrán tanárképzés indulásának huszadik évfordulóját. Az elmúlt évtizedekre jubileumi ünnepség keretében emlékeztek a magyar nyelv napján, november 13-án.

A főiskola átriumában egykori és jelenlegi filológushallgatók, oktatók és meghívott vendégek voltak jelen.



Az ünnepség kezdetén Vári Fábián László Útban Törökország felé című versét Ferku Szilveszter, a Filológia Tanszék munkatársa megzenésített formában adta elő. Ezt követően dr. habil. Beregszászi Anikó köszöntötte a megjelenteket, aki felelevenítette a kezdeti időszakot, és beszámolt a tanszék jelenlegi képzési programjairól is. Azt is elmondta, hogy az angol, magyar és ukrán szakos képzésben az elmúlt évtizedekben 1 341 diplomát adtak ki. Külön kiemelte, hogy a tanszék a főiskola hitvallásához híven nemcsak képzéseket kínál, hanem közösséget épít, tudományos utánpótlást nevel, támogatja és fejleszti a művészi önkifejezés, a tehetség megnyilvánulásának a formáit. Hozzátette:





Dr. Bocskor Andrea, az Európai Parlament egykori képviselője a főiskola berkein beül szerezte diplomáját, és a Történelmi és Társadalomtudományi Tanszék munkatársaként is tevékenykedett. Köszöntő beszédében visszaemlékezett a kezdetekre, és elmondta, hogy az intézmény mára egy olyan szellemi, tudományos és kulturális központtá vált, amely minden téren versenyképes.

Dr. Ferenc Viktória, az Európai Parlament képviselője felszólalásában kiemelte:

– Nagyon hálás vagyok azért a nyelvi örökségért, amit a beregszászi főiskolán, illetve Kárpátalján kaptam. Örömömre szolgál és nagy büszkeséggel tölt el, hogy az alma materem, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola is egy olyan hely, ahol az additív, hozzáadott többnyelvűségi szemlélet már több mint 30 éve jelen van. Azt kívánom a tanszékek szülinapján, hogy maradjanak továbbra is ebben az attitűdben. Továbbra is mutassuk meg a diákoknak, fedezzük fel együtt a többnyelvűség előnyeit, és gazdagítsuk a kárpátaljai társadalmat olyan diplomás emberekkel, akik ezt az attitűdöt értik és a mindennapjaikban megélik.