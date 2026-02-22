Gamifikáció az idegennyelv-oktatásban – szakmai nap Beregszászban

Február 17-én a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata szervezésében zajlott a „Tanulási Laboratórium – Tanulj Másképp Műhely: A tanulás gamifikációja” című módszertani nap, amelynek középpontjában a gamifikáció (játékosítás) alkalmazása az idegennyelvek oktatásában állt. A szakmai napot Gabóda Béla (tagozatvezető, Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata) nyitotta meg, aki köszöntőjében ismertette a rendezvény célját, kiemelve, hogy a résztvevők a játékosítás elméleti és gyakorlati lehetőségeit egyaránt megismerhetik.

A köszöntőt követően bemutató szakköri foglalkozásra került sor, amely a játékosítás módszertani lehetőségeit szemléltette. A P. Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázisóvodájának nagycsoportos gyermekei az életkoruknak megfelelő, élményközpontú tevékenységekben vehettek részt.

A foglalkozást Rácz Katalin tanárnő vezette „A színek világa” témában, ahol a játékos feladatok, mozgásos és vizuális elemek, a pontgyűjtés és a csapatmunka révén a gyermekek az angol szókincset motiváló és örömteli módon sajátíthatták el.

A bemutató nemcsak a legkisebbek aktív bevonását mutatta be, hanem inspiráló példát adott a pedagógusoknak arra, hogyan lehet a játékosítás eszköztárát már óvodás korban is hatékonyan alkalmazni az idegen nyelv fejlesztésében.

Az előadások sorát Csopák Éva (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Pedagógia, Pszichológia, Tanító-, Óvodapedagógia és Oktatási Intézményvezetés Tanszékének) „Gamifikáció az oktatás rendszerében” című előadása nyitotta, amelyben bemutatta a gamifikáció pedagógiai és pszichológiai alapjait, a tanulói motiváció, az autonómia és a közösségi élmény szerepét, valamint azt, hogyan illeszthetők a játékosítás elemei a különböző oktatási szinteken. Ezt követte dr. Szilágyi László (II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Filológia Tanszék)„Gamifikáció az angol nyelv oktatásában” című előadása, amely a nyelvoktatás gyakorlatára fókuszált: konkrét példákon keresztül mutatta be, hogyan alkalmazhatók a játékosítás elemei a szókincsfejlesztésben, a nyelvtani struktúrák gyakorlásában és a beszédkészség fejlesztésében, kiemelve az analóg és digitális módszerek kombinációjának előnyeit.

A szakmai eszmecsere keretében több bemutató foglalkozásra került sor, ahol gyakorló angolszakos pedagógusok osztották meg tapasztalataikat és bevált módszereiket.

Elsőként Kolozsvári Alexandra Katalin, a Karácsfalvai Görögkatolikus Líceum angoltanára tartotta meg foglalkozását „Gamifikáció az angolórán – motiváció, struktúra és gyakorlati lehetőségek” címmel. A résztvevők elméleti áttekintést kaptak a gamifikáció pedagógiai szerepéről, valamint konkrét, azonnal alkalmazható módszereket is megismerhettek, amelyek játékos elemekkel növelik a diákok motivációját és kreativitását.

Ezt követően Borovszky Magdolna, a Nagydobronyi Református Líceum angoltanára tartotta meg bemutatóját „Interaktív tanulás: Nyelvtörők és viták, mint a gamifikáció eszközei” címmel. A foglalkozás során a résztvevők kipróbálhatták, hogyan tehetők a nyelvtanulás folyamatai szórakoztatóbbá, miközben fejlesztik a kommunikációs készségeket, a kreatív gondolkodást és a csoportos együttműködést.

Somi Katalin, a Nagyberegi Dobrai Péter Középiskola angoltanára előadásában a „A gamifikáció alkalmazása az angol nyelvi kompetencia fejlesztésében a párbeszédes beszéd területén az általános iskola alsó tagozatos tanulói körében” témát dolgozta fel. Bemutatójában a legkedveltebb játékos módszereket ismertette az alsós tanulók körében, kiemelve a párbeszédes kommunikáció, a motiváció és az önbizalom fejlesztését.

A gyakorlati foglalkozások sorát Tahi Adrienn, a Kárpátaljai Magyar Líceum angoltanárnője zárta „Az angol irodalom tanítása gamifikációs megközelítések alkalmazásával” című bemutatójával. Előadásában a digitális platformok és játékos interaktív eszközök tanórai integrálására helyezte a hangsúlyt, bemutatva, hogyan növelhető a tanulók motivációja, aktivitása és kreatív gondolkodása az irodalomórákon.

A nap során a pedagógusok interaktív formában dolgoztak ki saját gamifikált feladatokat, kipróbálták egymás ötleteit, és megvitatták a módszer előnyeit, alkalmazhatóságát és bevezetésének kihívásait. A résztvevők visszajelzései szerint a program inspiráló, gyakorlatközpontú és azonnal hasznosítható ötletekkel gazdagította a pedagógusok munkáját, megerősítve, hogy a gamifikáció tudatos alkalmazása hatékony eszköz a 21. századi tanulási környezet kialakításában.

Gabóda Béla,

a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának vezetője