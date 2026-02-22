Lezárultak a matematika tehetséggondozó hétvégék
A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 2026. február 20–22. között valósult meg a matematika tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék záró alkalma a Rákóczi Egyetemen. A program célja, hogy a 8–17 éves matematika iránt elkötelezett fiatalokat felkészítse megyei, országos és nemzetközi matematikaversenyekre, valamint bővítse és elmélyítse matematikai ismereteiket. A program a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.
A 2024/2025-ös tanévben a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által szervezett Terebesi Viktor Emlékverseny (5–6. osztályosok számára) és Geőcze Zoárd Matematikaverseny (7–11. osztályosok számára) első tíz helyezettjei kaptak névre szóló meghívót a hétvégékre.
Az elmúlt tizenegy évben a diákok és tanárok részvételi száma a következőképpen alakult:
|Tanév
|2015/
2016
|2016/
2017
|2017/
2018
|2018/
2019
|2019/
2020
|2020/
2021
|2021/
2022
|2022/
2023
|2023/
2024
|2024/
2025
|2025/
2026
|Tanulók száma
|56
|66
|60
|73
|77
|55
|52
|56
|56
|66
|55
|Oktatók száma
|19
|15
|16
|16
|15
|11
|17
|14
|16
|12
|17
A 44 ifjú tehetséggel a harmadik hétvége folyamán összesen 12 szakképzett pedagógus foglalkozott. A résztvevők Kárpátalja alábbi 16 oktatási intézményét képviselik:
|Matematika tehetséggondozó és versenyfelkészítő résztvevőinek száma hétvégenként
|S.sz.
|Intézmény
|1. hétvége
|2. hétvége
|3. hétvége
|1.
|Bátyúi Líceum
|1
|0
|0
|2.
|Beregszászi Bethlen Gábor Líceum
|11
|12
|9
|3.
|Beregszászi Kossuth Lajos Líceum
|3
|4
|4
|4.
|Beregszászi 5. számú Tarasz Sevcsenko Líceum
|1
|0
|0
|5.
|Dédai Gimnázium
|1
|0
|0
|6.
|Fornosi Gimnázium
|1
|0
|1
|7.
|II. RFKME Felsőfokú Szakképzési Intézete
|0
|1
|1
|6.
|Jánosi Líceum
|1
|1
|1
|9.
|Kárpátaljai Magyar Líceum Péterfalva
|1
|1
|0
|10.
|Munkácsi 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola
|0
|1
|0
|11.
|Nagyberegi Református Líceum
|9
|5
|7
|12.
|Nagydobronyi Líceum
|5
|5
|5
|13.
|Nagydobronyi Református Líceum
|4
|6
|6
|14.
|Somi Gimnázium
|2
|1
|0
|15.
|Tiszabökényi Gimnázium
|1
|1
|1
|16.
|Ungvári Dayka Gábor Líceum
|10
|9
|9
|Összesen
|51
|47
|44
A tehetséggondozó hétvégéken a fiatalok változatos és izgalmas matematikai témákban mélyíthették el tudásukat. A tehetséggondozó program első hétvégéje 2025. december 12–14. között zajlott a Rákóczi Egyetem bázisán. A résztvevők többek között logikai feladatokkal, halmazelmélettel, oszthatósággal, kombinatorikával és mértani problémákkal foglalkoztak.
A második tehetséggondozó hétvégére 2026. február 6–7. között került sor. A foglalkozások középpontjában olyan témák álltak, mint a szimmetria és az invariancia, a gráfelmélet és a számelmélet, valamint különféle mértani versenyfeladatok. A tanulók speciális egyenletekkel, abszolútértékes és paraméteres feladatokkal, illetve egyenlőtlenségek bizonyításával is foglalkoztak. A gyakori áramkimaradások miatt a harmadik napon elmaradt foglalkozásokat a harmadik, február 20–22. közötti hétvégén pótolták.
A záró hétvégén, 2026. február 20–22. között kiemelt szerepet kaptak a számelmélet és az oszthatóság, a mértani és koordinátageometriai feladatok, valamint a sorozatok és a vektorok témakörei. A tanulók szöveges feladatok egyenletes megoldásával, törtekkel, arány- és százalékszámítással, továbbá függvényegyenletekkel, paraméteres és abszolútértékes egyenletekkel is foglalkoztak, emellett versenyfeladatokon keresztül készültek a Zrínyi Ilona- és a Kalmár László-matematikaversenyekre.
A versenyfelkészítő és tehetséggondozó program szakfelelőse Kulin Judit, az Ungvári Dayka Gábor Líceum igazgatója, az Ungvári Tehetségpont koordinátora, a Rákóczi Egyetem Matematika és Informatika Tanszékének oktatója.
A harmadik hétvégén résztvevő további oktatók: Balog Eszter, Kopinczu Nikolett, Kudlotyák Csaba, Kenéz Éva, Lőrinc Izolda, Palinszky Alexandra, Papp Gabriella, Pallay Dezső, Simon Anikó, Szilágyi Lajos és Csatlós Roland, akik a Rákóczi Egyetem, valamint kárpátaljai líceumok pedagógusai.
A programot a Magyar Kormány a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.
Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója