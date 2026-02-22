Lezárultak a matematika tehetséggondozó hétvégék

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 2026. február 20–22. között valósult meg a matematika tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék záró alkalma a Rákóczi Egyetemen. A program célja, hogy a 8–17 éves matematika iránt elkötelezett fiatalokat felkészítse megyei, országos és nemzetközi matematikaversenyekre, valamint bővítse és elmélyítse matematikai ismereteiket. A program a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.

A 2024/2025-ös tanévben a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által szervezett Terebesi Viktor Emlékverseny (5–6. osztályosok számára) és Geőcze Zoárd Matematikaverseny (7–11. osztályosok számára) első tíz helyezettjei kaptak névre szóló meghívót a hétvégékre.

Az elmúlt tizenegy évben a diákok és tanárok részvételi száma a következőképpen alakult:

2026 Tanulók száma 56 66 60 73 77 55 52 56 56 66 55 Oktatók száma 19 15 16 16 15 11 17 14 16 12 17

A 44 ifjú tehetséggel a harmadik hétvége folyamán összesen 12 szakképzett pedagógus foglalkozott. A résztvevők Kárpátalja alábbi 16 oktatási intézményét képviselik:

Matematika tehetséggondozó és versenyfelkészítő résztvevőinek száma hétvégenként S.sz. Intézmény 1. hétvége 2. hétvége 3. hétvége 1. Bátyúi Líceum 1 0 0 2. Beregszászi Bethlen Gábor Líceum 11 12 9 3. Beregszászi Kossuth Lajos Líceum 3 4 4 4. Beregszászi 5. számú Tarasz Sevcsenko Líceum 1 0 0 5. Dédai Gimnázium 1 0 0 6. Fornosi Gimnázium 1 0 1 7. II. RFKME Felsőfokú Szakképzési Intézete 0 1 1 6. Jánosi Líceum 1 1 1 9. Kárpátaljai Magyar Líceum Péterfalva 1 1 0 10. Munkácsi 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola 0 1 0 11. Nagyberegi Református Líceum 9 5 7 12. Nagydobronyi Líceum 5 5 5 13. Nagydobronyi Református Líceum 4 6 6 14. Somi Gimnázium 2 1 0 15. Tiszabökényi Gimnázium 1 1 1 16. Ungvári Dayka Gábor Líceum 10 9 9 Összesen 51 47 44

A tehetséggondozó hétvégéken a fiatalok változatos és izgalmas matematikai témákban mélyíthették el tudásukat. A tehetséggondozó program első hétvégéje 2025. december 12–14. között zajlott a Rákóczi Egyetem bázisán. A résztvevők többek között logikai feladatokkal, halmazelmélettel, oszthatósággal, kombinatorikával és mértani problémákkal foglalkoztak.

A második tehetséggondozó hétvégére 2026. február 6–7. között került sor. A foglalkozások középpontjában olyan témák álltak, mint a szimmetria és az invariancia, a gráfelmélet és a számelmélet, valamint különféle mértani versenyfeladatok. A tanulók speciális egyenletekkel, abszolútértékes és paraméteres feladatokkal, illetve egyenlőtlenségek bizonyításával is foglalkoztak. A gyakori áramkimaradások miatt a harmadik napon elmaradt foglalkozásokat a harmadik, február 20–22. közötti hétvégén pótolták.

A záró hétvégén, 2026. február 20–22. között kiemelt szerepet kaptak a számelmélet és az oszthatóság, a mértani és koordinátageometriai feladatok, valamint a sorozatok és a vektorok témakörei. A tanulók szöveges feladatok egyenletes megoldásával, törtekkel, arány- és százalékszámítással, továbbá függvényegyenletekkel, paraméteres és abszolútértékes egyenletekkel is foglalkoztak, emellett versenyfeladatokon keresztül készültek a Zrínyi Ilona- és a Kalmár László-matematikaversenyekre.

A versenyfelkészítő és tehetséggondozó program szakfelelőse Kulin Judit, az Ungvári Dayka Gábor Líceum igazgatója, az Ungvári Tehetségpont koordinátora, a Rákóczi Egyetem Matematika és Informatika Tanszékének oktatója.

A harmadik hétvégén résztvevő további oktatók: Balog Eszter, Kopinczu Nikolett, Kudlotyák Csaba, Kenéz Éva, Lőrinc Izolda, Palinszky Alexandra, Papp Gabriella, Pallay Dezső, Simon Anikó, Szilágyi Lajos és Csatlós Roland, akik a Rákóczi Egyetem, valamint kárpátaljai líceumok pedagógusai.

A programot a Magyar Kormány a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Váradi Natália,

a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója