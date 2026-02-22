Lezárultak a matematika tehetséggondozó hétvégék

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében 2026. február 2022. között valósult meg a matematika tehetséggondozó és versenyfelkészítő hétvégék záró alkalma a Rákóczi Egyetemen. A program célja, hogy a 8–17 éves matematika iránt elkötelezett fiatalokat felkészítse megyei, országos és nemzetközi matematikaversenyekre, valamint bővítse és elmélyítse matematikai ismereteiket. A program a Magyar Kormány, Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor Alap támogatásával valósult meg.

A 2024/2025-ös tanévben a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség által szervezett Terebesi Viktor Emlékverseny (5–6. osztályosok számára) és Geőcze Zoárd Matematikaverseny (7–11. osztályosok számára) első tíz helyezettjei kaptak névre szóló meghívót a hétvégékre.

Az elmúlt tizenegy évben a diákok és tanárok részvételi száma a következőképpen alakult:

Tanév2015/
2016		2016/
2017		2017/
2018		2018/
2019		2019/
2020		2020/
2021		2021/
2022		2022/
2023		2023/
2024		2024/
2025		2025/
2026
Tanulók száma5666607377555256566655
Oktatók száma1915161615111714161217

A 44 ifjú tehetséggel a harmadik hétvége folyamán összesen 12 szakképzett pedagógus foglalkozott. A résztvevők Kárpátalja alábbi 16 oktatási intézményét képviselik:

Matematika tehetséggondozó és versenyfelkészítő résztvevőinek száma hétvégenként
S.sz.Intézmény1. hétvége2. hétvége3. hétvége
1.Bátyúi Líceum100
2.Beregszászi Bethlen Gábor Líceum11129
3.Beregszászi Kossuth Lajos Líceum344
4.Beregszászi 5. számú Tarasz Sevcsenko Líceum100
5.Dédai Gimnázium100
6.Fornosi Gimnázium101
7.II. RFKME Felsőfokú Szakképzési Intézete011
6.Jánosi Líceum111
9.Kárpátaljai Magyar Líceum Péterfalva110
10.Munkácsi 3. sz. II. Rákóczi Ferenc Középiskola010
11.Nagyberegi Református Líceum957
12.Nagydobronyi Líceum555
13.Nagydobronyi Református Líceum466
14.Somi Gimnázium210
15.Tiszabökényi Gimnázium111
16.Ungvári Dayka Gábor Líceum1099
Összesen514744

A tehetséggondozó hétvégéken a fiatalok változatos és izgalmas matematikai témákban mélyíthették el tudásukat. A tehetséggondozó program első hétvégéje 2025. december 12–14. között zajlott a Rákóczi Egyetem bázisán. A résztvevők többek között logikai feladatokkal, halmazelmélettel, oszthatósággal, kombinatorikával és mértani problémákkal foglalkoztak.

A második tehetséggondozó hétvégére 2026. február 6–7. között került sor. A foglalkozások középpontjában olyan témák álltak, mint a szimmetria és az invariancia, a gráfelmélet és a számelmélet, valamint különféle mértani versenyfeladatok. A tanulók speciális egyenletekkel, abszolútértékes és paraméteres feladatokkal, illetve egyenlőtlenségek bizonyításával is foglalkoztak. A gyakori áramkimaradások miatt a harmadik napon elmaradt foglalkozásokat a harmadik, február 20–22. közötti hétvégén pótolták.

A záró hétvégén, 2026. február 20–22. között kiemelt szerepet kaptak a számelmélet és az oszthatóság, a mértani és koordinátageometriai feladatok, valamint a sorozatok és a vektorok témakörei. A tanulók szöveges feladatok egyenletes megoldásával, törtekkel, arány- és százalékszámítással, továbbá függvényegyenletekkel, paraméteres és abszolútértékes egyenletekkel is foglalkoztak, emellett versenyfeladatokon keresztül készültek a Zrínyi Ilona- és a Kalmár László-matematikaversenyekre.

A versenyfelkészítő és tehetséggondozó program szakfelelőse Kulin Judit, az Ungvári Dayka Gábor Líceum igazgatója, az Ungvári Tehetségpont koordinátora, a Rákóczi Egyetem Matematika és Informatika Tanszékének oktatója.

A harmadik hétvégén résztvevő további oktatók: Balog Eszter, Kopinczu Nikolett, Kudlotyák Csaba, Kenéz Éva, Lőrinc Izolda, Palinszky Alexandra, Papp Gabriella, Pallay Dezső, Simon Anikó, Szilágyi Lajos és Csatlós Roland, akik a Rákóczi Egyetem, valamint kárpátaljai líceumok pedagógusai.

A programot a Magyar Kormány a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatta.

Váradi Natália,
a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója