Ungváron folytatódott a XV. Kárpátaljai Vándoregyetem
Az Ungvári Egyetemen folytatódott 2026. október 20-án a Kárpátaljai Vándoregyetem tudományos programsorozata, amelynek keretében a részt vevő egyetemi oktatók kétnyelvű, magyar–ukrán tanúsítványokat vehettek át. Az okleveleket Dr. Spenik Sándor, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetének igazgatója, valamint Dr. Zubánics László, az UNE Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszékének tanszékvezetője adta át.
A program késő délután a Radvánci Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban folytatódott, ahol a résztvevők újabb tudományos előadásokat hallgathattak meg.
A Kárpátaljai Vándoregyetem keretében négy elismert szakember osztotta meg tudását és szakmai tapasztalatait a hallgatósággal. Az előadások egy szekcióban zajlottak, lehetőséget teremtve arra, hogy az egyetemi hallgatók több tudományterület kérdéseivel is megismerkedjenek, valamint bővítsék szakmai ismereteiket.
|S. sz.
|Előadó
|Téma
|1.
|Dr. Csordás László
|Identitás, múltfeltárás és idegenség (Vári Fábián László Tábori posta c. regényéről)
|2.
|Dr. Gál Adél
|Kéziratos temetési énektárak Kárpátalján: források, hagyomány és kutatási lehetőségek
|3.
|Dr. Sztojka Miroszláv
|Ne higgy el mindent a ChatGPT-nek! Kritikus gondolkodás az MI korában
|4.
|Prof. Dr. Váradi Natália
|A Református Egyház helyzete Kárpátalján az 1956-os forradalom idején
A Kárpátaljai Vándoregyetem megvalósulását a Magyar Kormány, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.
„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány
Kapcsolódó: