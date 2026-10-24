Ungváron folytatódott a XV. Kárpátaljai Vándoregyetem

Az Ungvári Egyetemen folytatódott 2026. október 20-án a Kárpátaljai Vándoregyetem tudományos programsorozata, amelynek keretében a részt vevő egyetemi oktatók kétnyelvű, magyar–ukrán tanúsítványokat vehettek át. Az okleveleket Dr. Spenik Sándor, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézetének igazgatója, valamint Dr. Zubánics László, az UNE Magyar Történelem és Európai Integráció Tanszékének tanszékvezetője adta át.

A program késő délután a Radvánci Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégiumban folytatódott, ahol a résztvevők újabb tudományos előadásokat hallgathattak meg.

A Kárpátaljai Vándoregyetem keretében négy elismert szakember osztotta meg tudását és szakmai tapasztalatait a hallgatósággal. Az előadások egy szekcióban zajlottak, lehetőséget teremtve arra, hogy az egyetemi hallgatók több tudományterület kérdéseivel is megismerkedjenek, valamint bővítsék szakmai ismereteiket.

S. sz. Előadó Téma 1. Dr. Csordás László Identitás, múltfeltárás és idegenség (Vári Fábián László Tábori posta c. regényéről) 2. Dr. Gál Adél Kéziratos temetési énektárak Kárpátalján: források, hagyomány és kutatási lehetőségek 3. Dr. Sztojka Miroszláv Ne higgy el mindent a ChatGPT-nek! Kritikus gondolkodás az MI korában 4. Prof. Dr. Váradi Natália A Református Egyház helyzete Kárpátalján az 1956-os forradalom idején

A Kárpátaljai Vándoregyetem megvalósulását a Magyar Kormány, Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja.

„GENIUS” Jótékonysági Alapítvány









Kapcsolódó:

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →