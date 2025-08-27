Gőzerővel készül az új tanévre a Komlósi Gimnázium

Oktatás

Jövő héten indul az új tanév, gőzerővel készülnek rá a beregszászi járási Komlóson (Hmilnyik).

A Beregkövesdi kistérség augusztus 27-i közleménye szerint

a Komlósi Gimnáziumban felújításokat végeznek.

Mint írták, a helyiek kényelmes életviteléhez és fejlődéséhez elengedhetetlen a közösség infrastruktúrájának fejlesztése. A helyi iskolában a szülők és az iskola vezetőségének kérésére teszik rendbe az oktatási intézmény udvarát.

Mihajlo Sztaninec elöljáró támogatásával a helyi költségvetés terhére végzik a javításokat.

