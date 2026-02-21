Módszertani szeminárium – tréning óvodapedagógusoknak

„MÉG NEM TANÍTUNK JÁTÉKOSAN – HANEM JÁTÉKKAL TANÍTUNK” ‒ GAMIFIKÁCIÓS MEGOLDÁSOK JELENLÉTE AZ ÓVODAI MINDENNAPOKBAN

2026. február 13-án a P. Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázisóvodája adott otthont annak a módszertani szemináriummal egybekötött szakmai tréningnek, amely a fenti mottó jegyében került megrendezésre, középpontba állítva a gamifikáció óvodai alkalmazásának lehetőségeit és gyakorlati megvalósítását. A rendezvény iránti élénk érdeklődést jól mutatja, hogy 39 óvodapedagógus érkezett a kárpátaljai magyar tannyelvű óvodai intézményekből, ami egyértelműen jelzi a téma aktualitását és szakmai jelentőségét.

A résztvevőket ünnepélyes keretek között Gabóda Béla, a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet tagozatvezetője köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, hogy a 21. századi óvodai nevelésben elengedhetetlen a korszerű, motivációközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása. Kiemelte: a gamifikáció nem pusztán egy módszertani eszköztár, hanem olyan pedagógiai attitűd, amely a gyermek belső motivációjára, kíváncsiságára és aktív részvételére épít, s amely képes a tanulást természetes, örömteli élménnyé formálni.

A szeminárium első részében három átfogó előadás hangzott el, amelyek a játékosítás elméleti megalapozottságát és gyakorlati alkalmazhatóságát egyaránt bemutatták. Gabóda Béla „Gamifikáció az óvodai nevelésben: hogyan alakítsuk át a foglalkozásokat izgalmas játékká” című előadásában inspiráló, gyakorlatorientált megközelítéssel szemléltette, miként válhatnak a hagyományos foglalkozások élményszerű, motiváló tanulási folyamattá. Részletesen bemutatta a játékmechanizmusok – küldetésalapú feladatok, pontgyűjtő rendszerek, vizuális fejlődési térképek, kooperatív csapatjátékok és történetalapú keretek – tudatos alkalmazását. Kiemelte, hogy a dramatikus elemek, az azonnali visszajelzés és a fokozatos kihívásrendszer nem csupán fenntartja a figyelmet, hanem fejleszti az önszabályozást, az együttműködési készséget és a kitartást is. A résztvevők konkrét, adaptálható foglalkozástervezési mintákkal gazdagodtak, amelyeket saját intézményeikben is azonnal alkalmazhatnak.

A második előadó dr. Jakab Andrea, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Pedagógia, Pszichológia, Tanító, Óvodapedagógia, Oktatási Intézményvezetés Tanszékének vezetőtanára, valamint a P. Frangepán Katalin Gimnázium igazgatója volt. „Gamifikáció az óvodai nevelési intézmény oktatási folyamatában” című előadásában rendszerszinten vizsgálta a játékosítás lehetőségeit. Rámutatott arra, miként illeszthető be a gamifikáció az éves nevelési tervbe, hogyan válhat az intézményi szabályrendszer motiváló „játékszabállyá”, és milyen módon építhető fel hosszú távú, projektalapú játékstruktúra. Külön hangsúlyt fektetett a pedagógus szerepének átalakulására: a tanító nem csupán ismeretközlő, hanem facilitátor, motivátor és reflektív szakember, aki tudatosan alakítja a tanulási környezetet.

A harmadik előadó, Gabóda Éva, szintén a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem vezetőtanára, „A játékelméletek alapfogalmai” című előadásában a játék pedagógiai, pszichológiai és fejlődéslélektani hátterét tárta fel. A résztvevők megismerkedhettek a klasszikus és modern játékelméletekkel, a szabályjátékok kognitív hatásaival, valamint a flow-élmény pedagógiai jelentőségével. Az előadás megerősítette azt az alapelvet, hogy a játék az óvodáskorú gyermekek számára a tanulás természetes közege, amelyben az ismeretszerzés és a személyiségfejlődés egymást erősítve valósul meg.

A szakmai nap különleges értékét a bemutató szakköri foglalkozások adták, amelyek élő példaként szemléltették a játékos tanulásszervezés működését. Rácz Katalin szakkörvezető (P. Frangepán Gimnázium) angol nyelvi foglalkozása egy kerettörténetre épülő „színvadász küldetés” formájában zajlott. A gyermekek képzeletbeli kaland részeseivé váltak: feladatkártyákat oldottak meg, mozgásos kihívásokat teljesítettek, színkódokat gyűjtöttek, és közösen haladtak egy vizuálisan megjelenített cél felé. A csapatverseny, a vizuális ponttábla, az azonnali pozitív visszajelzés és a dramatikus elemek tudatosan épültek be a folyamatba. A tanulás aktív, élményszerű és motiváló módon valósult meg; a gyermekek mozgás, kommunikáció és együttműködés közben mélyítették angol nyelvi ismereteiket.

Az ukrán nyelvi bemutató foglalkozást Priszjázsenkó Andzséla szakkörvezető (P. Frangepán Gimnázium) vezette a középső csoportos gyermekek számára, háziállatok témakörben. A tanulási folyamat egy mesés, falusi környezetet idéző történetbe ágyazódott, amely érzelmi bevonódást teremtett és fenntartotta a figyelmet. A gyermekek szerepjátékban próbálhatták ki magukat, dramatikus elemek segítségével gyakorolták az új szavakat, csoportos feladatokban működtek együtt, valamint problémamegoldó helyzeteken keresztül mélyítették tudásukat. A differenciált feladatadás biztosította, hogy minden gyermek sikerélményhez jusson, miközben az együttműködési készségek is fejlődtek. A gamifikáció komplex eszköztára itt is tudatosan jelent meg, bizonyítva, hogy a játékba ágyazott tanulás nemcsak élvezetesebb, hanem hatékonyabb is.

A szakmai nap méltó lezárásaként a középső és nagycsoportos gyermekek farsangi műsort mutattak be Szilágyi Gabriella, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola oktatójának vezetésével. A vidám, színes és kreatív előadás zenés-táncos produkciókkal és játékos dramatizálásokkal örvendeztette meg a jelenlévőket. A gyermekek felszabadultan, örömmel léptek színpadra, jelmezeik sokszínűsége és az előadás lendülete valódi közösségi élményt teremtett. A műsor nem csupán esztétikai élményt nyújtott, hanem a közösség összetartó erejét és a gyermekek kibontakozó önbizalmát is megmutatta. A rendezvény végén farsangi fánkkal kínálták a részt vevő pedagógusokat, lehetőséget teremtve a kötetlen szakmai eszmecserére és tapasztalatcserére.

A szeminárium egyértelműen megerősítette: a gamifikáció nem múló pedagógiai divat, hanem tudatosan alkalmazható, hatékony nevelési eszköz, amely a gyermekek motivációját, kreativitását és aktív részvételét erősíti. A „játékkal tanítás” szemlélete olyan szemléletváltást jelent, amelyben a tanulás élménnyé, a fejlődés pedig közös kalanddá válik. A részt vevő óvodapedagógusok gazdag szakmai tapasztalattal, új módszertani inspirációval és megerősített hivatástudattal térhettek haza, készen arra, hogy intézményeik mindennapjaiban is megvalósítsák a játékba ágyazott tanulás korszerű és gyermekközpontú gyakorlatát.

Gabóda Béla,

a Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozatának vezetője