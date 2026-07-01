Nyáron is folytatódnak a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem szervezésében 2025 szeptembere és 2026 májusa között valósultak meg a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok magyar és ukrán nyelvből, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával.
|Megnevezés
|I.félév
|II.félév
|Oktatók száma
|83
|81
|Csoportok száma
|171
|169 (104 magyar, 65 ukrán)
|Résztvevők száma
|1885
|1943
|Helyszínek száma
|51
|50
|Települések száma
|35
|34
A 100 órás képzés követelményeit: modulzáró dolgozatokat, tematikus ZH-kat, szóbeli és írásbeli vizsgát 1579 fő teljesítette.
|Nyelv
|Kezdő
|Haladó
|Összesen
|Magyar
|637
|240
|877
|Ukrán
|398
|304
|702
|Összesen
|1035
|544
|1579
A program iránt tanúsított kiemelkedő érdeklődésnek, valamint Kárpátalja számos településéről érkezett megkereséseknek köszönhetően a tanfolyamok a nyári időszakban is folytatódnak 48 csoportban, hogy minél többen élhessenek a gyakorlatorientált nyelvtanulás lehetőségével.
A nyári képzések középpontjában nem a nyelvtani szabályok elsajátítása, hanem a beszédkészség fejlesztése áll. A résztvevők változatos, a mindennapi élethez kapcsolódó témakörökben gyakorolhatják a kommunikációt, így olyan használható nyelvtudásra tehetnek szert, amely megkönnyíti a hétköznapi helyzetekben való eligazodást és a magabiztos kapcsolatteremtést.
A megfelelő színtű képzés biztosítása érdekében az oktatók számára rendszeres továbbképzések zajlanak.
A tanfolyamok folytatása jól mutatja, hogy a program valódi igényre ad választ és rendkívül fontos, hasznos.
Váradi Natália, programfelelős, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem