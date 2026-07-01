Nyáron is folytatódnak a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok

Kárpátalja.ma Oktatás

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem szervezésében 2025 szeptembere és 2026 májusa között valósultak meg a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok magyar és ukrán nyelvből, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával.

MegnevezésI.félévII.félév
Oktatók száma8381
Csoportok száma171169 (104 magyar, 65 ukrán)
Résztvevők száma18851943
Helyszínek száma5150
Települések száma3534

A 100 órás képzés követelményeit: modulzáró dolgozatokat, tematikus ZH-kat, szóbeli és írásbeli vizsgát 1579 fő teljesítette.

NyelvKezdőHaladóÖsszesen
Magyar637240877
Ukrán398304702
Összesen10355441579

A program iránt tanúsított kiemelkedő érdeklődésnek, valamint Kárpátalja számos településéről érkezett megkereséseknek köszönhetően a tanfolyamok a nyári időszakban is folytatódnak 48 csoportban, hogy minél többen élhessenek a gyakorlatorientált nyelvtanulás lehetőségével.

A nyári képzések középpontjában nem a nyelvtani szabályok elsajátítása, hanem a beszédkészség fejlesztése áll. A résztvevők változatos, a mindennapi élethez kapcsolódó témakörökben gyakorolhatják a kommunikációt, így olyan használható nyelvtudásra tehetnek szert, amely megkönnyíti a hétköznapi helyzetekben való eligazodást és a magabiztos kapcsolatteremtést.

A megfelelő színtű képzés biztosítása érdekében az oktatók számára rendszeres továbbképzések zajlanak.

A tanfolyamok folytatása jól mutatja, hogy a program valódi igényre ad választ és rendkívül fontos, hasznos.

Váradi Natália, programfelelős, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem

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