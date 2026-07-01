Nyáron is folytatódnak a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem szervezésében 2025 szeptembere és 2026 májusa között valósultak meg a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyamok magyar és ukrán nyelvből, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával.

Megnevezés I.félév II.félév Oktatók száma 83 81 Csoportok száma 171 169 (104 magyar, 65 ukrán) Résztvevők száma 1885 1943 Helyszínek száma 51 50 Települések száma 35 34

A 100 órás képzés követelményeit: modulzáró dolgozatokat, tematikus ZH-kat, szóbeli és írásbeli vizsgát 1579 fő teljesítette.

Nyelv Kezdő Haladó Összesen Magyar 637 240 877 Ukrán 398 304 702 Összesen 1035 544 1579

A program iránt tanúsított kiemelkedő érdeklődésnek, valamint Kárpátalja számos településéről érkezett megkereséseknek köszönhetően a tanfolyamok a nyári időszakban is folytatódnak 48 csoportban, hogy minél többen élhessenek a gyakorlatorientált nyelvtanulás lehetőségével.

A nyári képzések középpontjában nem a nyelvtani szabályok elsajátítása, hanem a beszédkészség fejlesztése áll. A résztvevők változatos, a mindennapi élethez kapcsolódó témakörökben gyakorolhatják a kommunikációt, így olyan használható nyelvtudásra tehetnek szert, amely megkönnyíti a hétköznapi helyzetekben való eligazodást és a magabiztos kapcsolatteremtést.

A megfelelő színtű képzés biztosítása érdekében az oktatók számára rendszeres továbbképzések zajlanak.

A tanfolyamok folytatása jól mutatja, hogy a program valódi igényre ad választ és rendkívül fontos, hasznos.

Váradi Natália, programfelelős, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem

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