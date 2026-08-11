Huszti járási fiatal katona esett el a háborúban

A háború újabb kárpátaljai áldozatáról számoltak be helyi források. Augusztus 5-én a fronton vesztette életét a Huszti járásból származó, 23 éves Plesinec Olekszandr katona.

Plesinec Olekszandr 2003. május 16-án született, a Huszti 5. Számú Középiskolában tanult. 2021-ben, 18 évesen önként jelentkezett sorkatonai szolgálatra a Nemzeti Gárdához. A teljes körű orosz invázió kezdetét követően szerződéses szolgálatot vállalt, és rohamfelderítőként folytatta katonai pályafutását.

2023-ban, egy Zaporizzsja megyében végrehajtott harci feladat során megsebesült. A rehabilitációt követően visszatért a frontra.

A katonát Ukrajna védelmében tanúsított helytállásáért a Bátorságért érdemrend III. fokozatával tüntették ki.

Plesinec Olekszandr házas volt. A fiatal katona búcsúztatásának és temetésének időpontjáról később adnak tájékoztatást.

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