Huszti járási fiatal katona esett el a háborúban
A háború újabb kárpátaljai áldozatáról számoltak be helyi források. Augusztus 5-én a fronton vesztette életét a Huszti járásból származó, 23 éves Plesinec Olekszandr katona.
Plesinec Olekszandr 2003. május 16-án született, a Huszti 5. Számú Középiskolában tanult. 2021-ben, 18 évesen önként jelentkezett sorkatonai szolgálatra a Nemzeti Gárdához. A teljes körű orosz invázió kezdetét követően szerződéses szolgálatot vállalt, és rohamfelderítőként folytatta katonai pályafutását.
2023-ban, egy Zaporizzsja megyében végrehajtott harci feladat során megsebesült. A rehabilitációt követően visszatért a frontra.
A katonát Ukrajna védelmében tanúsított helytállásáért a Bátorságért érdemrend III. fokozatával tüntették ki.
Plesinec Olekszandr házas volt. A fiatal katona búcsúztatásának és temetésének időpontjáról később adnak tájékoztatást.
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