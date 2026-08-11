4-5 méteres magasságból zuhant le egy férfi a Técsői járásban
Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit a Técsői járásban, miután augusztus 10-én munka közben 4-5 méteres magasságból zuhant le.
A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi saját udvarán dolgozott, amikor leesett. A helyszínre a 1408-as számú mentőegység érkezett.
Az előzetes vizsgálat során politraumát, zárt koponya-agysérülést és agyrázkódást, a mellkasi gerinc sérülését, valamint az alsó végtagokon felületi sebeket állapítottak meg nála.
A sérültet a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították.
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