SakkTesi Program: pedagógus-továbbképzés Kárpátalján

– Nem a hagyományos értelemben tanítjuk a sakkot, hanem tulajdonképpen a sakkot mint eszközt visszük be a képességfejlesztésbe. Az óvodai és az iskolai programokban egy komplex képességfejlesztést végzünk, ahol az anyanyelvi képességektől a matematikai képességeken keresztül a kognitív és a szociális képességek is bekerülnek. A SakkTesinek viszont a fókuszában kifejezetten a mozgásfejlesztés áll. Itt olyan programelemeket ismertettünk meg a pedagógusokkal, amelyek mind a prevenciós tevékenységekre, mind adott esetben egy óvodai csoportfoglalkozás vagy egy tanórai foglalkozás keretében, esetleg szabadidős tevékenységként is bevihetők az intézményi gyakorlatba, és egy új eszköztárral gazdagítják a módszertani repertoárt.