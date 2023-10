Szili Katalin: az Ungvári Hungarológiai Központ a nemzeti önazonosságunk kovásza

Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó az Ungvári Nemzeti Egyetem Hungarológiai Központja létrejöttének 35. évfordulója alkalmából megrendezett nemzetközi tudományos konferencián kijelentette: azok a legfontosabb intézmények, amelyek feladatuknak tekintik, hogy a magyarság kérdéseivel foglalkozzanak.

A 35 esztendeje az akkori Ungvári Állami Egyetemen létrejött Hungarológiai Központ megalakulásától kezdve mindig is fontos szerepet töltött be az egyetem tudományos és oktatási életében – húzta alá Volodimir Szmolanka rektor. Szavai szerint az eredmények összegzése mellett most arra kell összpontosítani, hogy egy új szakasz kezdődik a szellemi központ életében.

Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó köszöntőjében kifejtette: „három olyan alapelve van a magyarságnak, amely most már az utóbbi több mint egy évtized alatt kiérlelődött”. Az első a szülőföldön maradás és az ottani élet támogatása, a második az, hogy minden magyar számít, és „ami számunkra a legfontosabb: a magyar világnemzet – fogalmazott.

Az Európa és a világ számos országában működő magyar szervezetek, intézmények közül azok a legfontosabbak, amelyek feladatuknak tekintik azt, hogy a magyarság kérdéseivel foglalkozzanak – jelentette ki Szili Katalin. A hungarológia tudományába „benne foglaltatik minden, ami az önazonosságunkhoz, az önismeretünkhöz tartozik: benne a kultúránk, nyelvünk, hagyományaink, történelmünk” – mutatott rá.

A hungarológiai központban folyatott munka „jó támasztékot ad annak, hogy a jövőben is a magyarság megmaradjon, ne csak Kárpátalján, hanem az egész Kárpát-medencében”, sőt a diaszpórában.

A miniszteri főtanácsadó szavai szerint az Ungvári Hungarológiai Központ a „nemzeti önazonosságunk kovásza”, ugyanakkor „annak a bemutatása, ami ebből a kovászból készül, keletkezik”.

Szili Katalin kifejtette: az elmúlt 13 esztendőben sikerült kialakítani az együttműködő nemzetet, „ami nem csak attól együttműködő, mert alaptörvényünk így szól”, hanem azért is, mert a közösségek határon innen és túl igénylik ezt az összetartozást, „amit nincs már olyan erő, amely szét tudna bontani”.

Berta Nóra igazgató elmondta, hogy az évforduló alkalmából az Ungvári Nemzeti Egyetem és az Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézet hathatós támogatása révén megújult a Hungarológiai Központ.

A Ruszinföld első miniszterelnökének, Bródy Andrásnak egykori villájában működő intézmény így megfelelő kereteket biztosít a tudományos kutatások számára. Ugyanakkor az impozáns épület a tervek szerint közösségi térként is működik majd, és ismét kulturális-közéleti események méltó helyszíne lehet.

Forrás: MTI

Nyitókép: MTI/Nemes János