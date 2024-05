Mosoly és könny irodalmi antológia a mosolygó és könnyes pillanatokról, és a könnyes mosolyokról.

Kedves Alkotó Barátunk!



Bár azt mondhatnánk, hogy túl vagyunk az előző évek félelmein, értetlenségén, megdöbbenésén, amit világunk teljes felfordulása okozott…

…bár azt mondhatnánk.

…de még tart a háború, az élet egyre drágább és egyre inkább érezhető az is, hogy nem bánunk jól a Földünkkel!

Komoly és hosszútávra kiható kihívások teszik próbára korunk emberét és nagyon nehéz döntésekkel kell szembenéznünk. Mindeközben nem felejthetjük el, hogy az élet legnagyobb értékei nem anyagiakkal mérhetők. Mindenek felett meg kell, meg kellene őriznünk az emberi érzelmeket, az emberséget! Ebben segíthet a művészet…



Kiadónk fennállása óta színvonalas nyomtatott megjelenéshez tudott segíteni sok-sok amatőr írót a Verselő Antológiák, a nyaranta megjelenő tematikus antológiák, a Kézen-fogva antológiák és a szerzői önálló kötetek lapjain. Ezekről a kötetekről az íróktól és olvasóktól visszaérkezett sok-sok pozitív vélemény jelzi, hogy sikerült elérhető áron magas minőséget nyújtanunk.

Ezeknek a sorát folytatjuk a Mosoly és könny című nyári antológia pályázati kiírásával.

A kötetbe pályázat útján kerülhetnek be a művek. Ebben az évben is lehetőség van több alkotónak pályázni egy pályázaton belül, amennyiben anyagaik összekapcsolódnak. Ez azt jelenti, hogy mondjuk a versekhez, prózákhoz készülnek illusztrációk vagy a művek között van szoros kapcsolat.

Egy-egy alkotó vagy alkotó-pár 5-40 oldalon jelenhet meg. Pályázni lehet bármilyen írott művel (vers, próza, stb.), vagy fekete-fehér képzőművészeti alkotással (rajz, fotó, stb.), ami megfelel a kötet tartalmi követelményének.



A kiadvány adatai: A/5-ös méretű, ragasztott kivitelű és a jobb tartás érdekében, a borító teljes-oldalas füllel ellátott. Egy oldal: 32-33 sor * 60-62 karakter, 12-es betűnagyság. Tervezett oldalszám: 300-350 oldal.

Részvételi díj: 3.990 Ft/ oldal

…és ezt az összeget is csak megjelenés esetén kell megfizetni.



Ráadásul!

A részvételi díj tartalmazza a megjelenés és a postázás költségét egy megadott magyarországi szállítási címre, valamint minden öt oldal után öt tiszteletpéldány árát.



Mi a különbség a pályázati díj és a részvételi díj között? A pályázati díj olyan összeg, melyet a pályázat benyújtásakor meg kell fizetni, majd a pályázat eredményétől függetlenül a pályázat kiírójánál marad. Tehát ha nem jelenik meg a szerző írása, akkor is pénzébe került a próbálkozás. Az általunk alkalmazott részvételi díjat csak abban az esetben kell megfizetni, ha a pályázat részben vagy egészében elfogadásra került és mindig az elnyert oldalszámnak megfelelő összeget.

Tehát: Pályázati díj: nincs.



Az igényelt oldalakon a műveken kívül helyet kap egy fekete-fehér fénykép a szerzőről (a szerzőkről) és egy rövid bemutatkozó szöveg.



A pályázat benyújtása:

A pályázati anyagot az [email protected] címre kell küldeni.

Az anyag készüljön a legegyszerűbb formában, jegyzettömbben vagy szövegszerkesztőben, csak alapformázásokkal (vastag, dőlt, aláhúzott, középre vagy jobbra, balra igazított).

Kérjük, hogy az anyag a felsoroltakon kívül ne tartalmazzon semmilyen különleges formázást!



A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

– az írásos és/vagy képes pályázati anyagot

– egy fekete-fehér fotót a szerzőről vagy szerzőkről

– a szerző vagy szerzők bemutatkozását ( max. 1000 karakter)

– és egy postázási címet

– telefonszámot



Pályázati határidő: 2024. június 02.



Valamennyi pályázatot küldőt értesítjük, hogy pályázati anyaga (részben vagy egészében) bekerülhet-e a kötetbe. Bekerülés esetén elküldjük a részvételi díj befizetéséhez szükséges adatokat (befizetendő összeg, számlaszám).



Amint az anyag szerkesztésével elkészültünk, a pályázónak PDF formátumban elküldjük a szerkesztett anyagot.

Ezt már úgy fogja látni, ahogy a kötetben megjelenik. A pályázó ellenőrzés után visszaküldi a PDF fájlt és jelzi, ha javítási igénye van. Ha szükséges, javítás után újabb ellenőrzésre ismét megkapja az anyagát.

Amikor a szerkesztett anyag mindenben megfelelő (természetesen ez remélhetőleg már az első alkalommal így lesz), akkor a pályázó a PDF fájl visszaküldésével jelzi, hogy a szerkesztett anyag tartalma és formája számára megfelelő és a megjelenéshez hozzájárul.

Amikor a kötetek elkészülnek, a kiadó a postázási címekre minden öt megjelent oldal után öt tiszteletpéldányt eljuttat a szerzőkhöz.



A részvételi díjon felül a pályázóknak semmilyen más jogcímen további fizetni valójuk nem lesz. A befizetett összegről természetesen mindenki számlát kap, amit a megadott e-mailcímre kiküldve juttatunk el a szerzőkhöz.



A tiszteletpéldányokon felül is rendelhetők további kötetek. Ezek ára: 1990 Ft/db.



A kötetek ISBN számmal rendelkeznek, így hivatalosan is könyveknek számítanak és a kötelespéldányok révén a megjelenés után megtalálhatók lesznek a hat legjelentősebb magyar könyvtár polcain. A kötet a későbbiekben elérhető lesz a MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár) gyűjteményében is, tehát az interneten keresztül is könnyen megtalálható.



Engedjétek szabadjára a fantáziátokat, válogassatok a kész műveitek között, alkossatok újakat és küldjétek el őket, hogy eljuthassanak mások kezébe, olvashassák, csodálhassák azokat, hogy hatni tudjanak rájuk, hogy megmaradjanak az örökkévalóságnak!



A kötet témája: Mosoly és könny – vagyis minden, ami ezekkel a szavakkal és a szavak olvastán bennünk ébredő képekkel, hangulatokkal kapcsolatos, kapcsolatba hozható. Különösen érdekes ez ebben a mai világban…

Mosolyok és könnyek kísérik mindennapjainkat…

Mosolyok és könnyek révén érezzük az életet…

Mosoly és könny, az emberi érzések egyedülálló kettős-végpontjai, mint az élet legszebb és legszomorúbb pillanatainak őrzői, melyek a lélek legsötétebb zugaitól a legragyogóbb csúcsokig vezetnek el.



Azt hinnénk, hogy egymás ellentétei és mégis szorosan összekapcsolódnak, gyakran együtt jelennek meg és teljessé, feledhetetlenné teszik a pillanatokat. A mosolyoknak és a könnyeknek oly sok oka lehet, hogy számba venni lehetetlen.



Mosoly és könny…

Két szó és a két szóhoz tartozó sok-sok érzelem.

Mindkettő sajátos, egyedi és különleges és oly sok színe, árnyalata és keveréke létezik, hogy azt csak az ember képes felfogni, megérteni és talán még az emberek közül sem mindenki.

Ezekről a mosolyokról és könnyekről, vagyis az életünkről várjuk az alkotásokat!



A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet: [email protected]

A kiadóról további információk a honlapon, https://legyenkonyved.hu/lk_palyazat/

