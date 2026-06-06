ZeneVarázslat-koncert és tanúsítványátadó a Rákóczi Egyetemen

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem Felnőttképzési Központja 2025 szeptembere és 2026 májusa között Kótyuk István nevét viselő magyar, illetve ukrán mint idegen nyelv tanfolyamokat valósított meg Kárpátalja 35 településén. A program célja, hogy erősítse a magyar és ukrán anyanyelvű lakosság közötti kommunikációt, és elősegítse a szorosabb társadalmi együttműködést. A tanfolyamok tanúsítványátadójára június 5-én került sor a Rákóczi Egyetemen.

A jelenlévőket Váradi Natália, a Felnőttképzési Központ vezetője, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója köszöntötte, összegezve az elmúlt év munkáját.

Ezt követően Balogh György, Magyarország Beregszászi Konzulátusának konzulja kiemelte, hogy nagyszerű dolog a Kótyuk István nyelvi akadálymentesítő tanfolyam tanúsítványt átadó ünnepségét összekötni a ZeneVarázslat képzés hangversenyével, hisz „van, amikor elfogynak a szavak, ilyenkor jelenik meg a zene, amin keresztül szavak nélkül is megértjük egymást”.

Orosz Ildikó, a Rákóczi Egyetem elnöke hangsúlyozta:

„Olyan régióban élünk, ahol egymás mellett élnek különböző nemzetiségek. Ahhoz, hogy jól éljünk egymás mellett, valamilyen szinten ismernünk kell a szomszédunk kultúráját, nyelvét, zenéjét, de ez csak akkor működik, ha ő is ismeri a miénket. Erről szólt a nyelvi akadálymentesítés is”

Hozzátette: annak ellenére, hogy bizonytalan helyzetben élünk, mégis sokan jelentkeztek a képzésre.

„A nyelv mellett másik kifejezőeszközünk a zene, amely érzéseket fejez ki. Liszt Ferenc például nem tudott magyarul, de magyarnak, magyar szerzőnek tartotta magát. A zenéjében ez mind benne van. Ezért fontos, hogy ezen a nyelven is ismerjük, értsük egymást”

– emelte ki.

Ezt követően a tanfolyamot sikeres végzősei Orosz Ildikó elnöktől vehették át munkájuk gyümölcsét, a nyelvi ismereteket igazoló oklevelet.











Várnagy Andrea zongoraművész, Magyarország Érdemes Művésze, Liszt Ferenc- és Budapest Márka díjjal kitüntetett művész köszöntőjében a ZeneVarázslat megszületésének körülményeit ismertette.

„Most, a beszéd közben jutott eszembe, hogy miért mondják azt, hogy én nagyon bátor vagyok, olyan kezdeményező, olyan »nem adom fel« típus. Azt hiszem, hogy én ezt itt tanultam, hogy Beregszásztól, a Rákóczi Egyetemtől kaptam ezeket az impulzusokat, amelyekből valóban az kilőhetett, hogy nyolcadik alkalommal lehet ez a csoda”

– tette hozzá.

A nap zárásaként a VIII. ZeneVarázslat képzés növendékei léptek a színpadra, játékukkal elkápráztatva a közönséget. Előadásukban többek között Beethoven, Chopin és Bach művei csendültek fel.

A jelenlévők vastapssal jutalmazták a gyerekeket.

Kurmay Anita

kme.org.ua

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