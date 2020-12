A Barcelona ellen játssza utolsó hazai meccsét a Ferencváros

Az FC Barcelona ellen játssza utolsó hazai csoportmérkőzését a Ferencváros a labdarúgó Bajnokok Ligájában: a magyar bajnokcsapat szerda este a Puskás Arénában fogadja a már biztos továbbjutó, százszázalékos katalánokat.

Szerhij Rebrov együttese az előző körben néhány pillanatra volt attól, hogy nagy bravúrt érjen el az olasz bajnok Juventus otthonában, de Alvaro Morata 92. percben fejelt góljával végül a torinóiak diadalmaskodtak 2-1-re.



A két csapat a csoportküzdelmek nyitófordulójában a Camp Nou Stadionban találkozott egymással, akkor kiválóan kezdett a Ferencváros, amely Tokmac Nguen révén egy lesgólt szerzett, majd Isael lőtt kapufát. Ezt követően azonban a Barca érvényesítette a papírformát, a félidőben Lionel Messi és Ansu Fati góljával vezetett, majd Philippe Coutinho révén növelte előnyét, végül a hajrában Gerard Piqué kiállítását követően – ami után Ihor Haratin talált be büntetőből – emberhátrányban is még két gólt szerezve aratott magabiztos, 5-1-es győzelmet.



A szerdai összecsapáson is a Barcelona a favorit, ugyanakkor Ronald Koeman együtteséből rengetegen hiányoznak majd sérülés miatt. Legutóbb, az Osasuna ellen 4-0-ra megnyert bajnokin Clément Lenglet szenvedett bokasérülést, és csatlakozott a maródiakhoz, Gerard Piquéhez, Sergi Robertóhoz, Ansu Fatihoz és Sergio Busquetshez.



Nagy kérdés, hogy a holland szakember milyen kerettel érkezik majd Budapestre, hiszen már a legutóbbi fordulóban is pihentette néhány sztárjátékosát, így a Dinamo Kijev otthonába nem utazott el a hatszoros aranylabdás Lionel Messi és a holland Frenkie de Jong sem.



A Barca támadósora így is jól működött, hiszen Martin Braithwaite kétszer, a világbajnok Antoine Griezmann pedig egyszer talált az ukránok kapujába, ráadásul – Messihez hasonlóan – mindketten eredményesek voltak vasárnap, az Osasuna ellen is.



Amennyiben Messi a csapattal tart, akkor pályafutása során másodszor léphet pályára Magyarországon. Budapesti debütálása rövid, de annál emlékezetesebb volt, hiszen az argentin válogatottban 2005. augusztus 17-én csereként pályára lépve mutatkozott be, de mindössze 43 másodperc után kiállították, mert lekönyökölte Vanczák Vilmost.



A Ferencváros hazai fronton továbbra is veretlen az idényben, legutóbb az MTK Budapest elleni örökrangadón nyert magabiztosan a gárda, amivel már 59 bajnoki óta nem talált legyőzőre a Groupama Arénában.



Az biztos, hogy bármilyen eredmény is születik a Puskás Arénában, illetve Torinóban, a Juventus-Dinamo Kijev összecsapáson, a negyed évszázad után újra BL-résztvevő Ferencvárosnak az ukrán fővárosban esélye lesz megszerezni a jövő heti utolsó fordulóban a csoport harmadik helyét, amellyel tavasszal az Európa-liga legjobb 32 együttese között folytathatná nemzetközi szereplését.





