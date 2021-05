A Real kiejtésével kilenc év után BL-döntős a Chelsea

A Chelsea magabiztos játékkal 2:0-ra legyőzte a Real Madridot a Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján, így 3:1-es összesítéssel bejutott a fináléba, ahol majd angol házidöntőt rendeznek.

A Stamford Bridge talaja eléggé felázott a szakadó esőtől, a Chelsea és a Real Madrid mérkőzésére, ami az idegenben 1:1-es döntetlent játszó angoloknak kedvezett. A hazaiaknál Mason Mount rengeteget futott a középpályán, a balhátvédből balszélsővé átvedlő Ben Chilwell pedig úgyszintén, és a bal szélről folyamatosan passzokkal és beadásokkal halmozta el a társait. Több veszélyes helyzetet is teremtett az első negyedórában a Chelsea, de a vendégek védői mentettek hősiesen. Nem sokkal később Timo Werner a kapuba talált, de a partjelző jogosan intette be a lest. Az elején megúszta a Real, amely addig tizenhatos előtti lövésekkel operált, de Karim Benzema veszélyes lövését, majd fejesét fogta Edouard Mendy. A másik oldalon két német, Kai Havertz és Timo Werner a 28. percben már sikeresen mattolta a „díszsorfalat” álló madridi védelmet, és megszerezték a vezetést a londoni csapat számára (1:0). A Madridban a londoni kékektől vásárolt Eden Hazard is kezdő volt, de csak ritkán ért labdába. A fordulás után sokkal jobban futballozott a Chelsea, ám Thiago Silva közelről a léc fölé fejelt, Havertz meg a kapufára. Mount, N’Golo Kanté és Havertz is kihagyott egy-egy ziccert, Zidane pedig gyorsan a pályára küldte a Federico Valverde, Marco Asensio párost. A mérkőzés hajrájában is a hazaiak diktáltak, és a 85. percben Mason Mount is betalált (2:0). A Real idegenben gólt sem tudott szerezni, így a Chelsea 3:1-es összesítéssel jutott döntőbe, ahol a szintén angol Manchester City lesz az ellenfele. Tomas Tuchel vezetőedző a PSG után a Chelsea-t is a BL-döntőbe vezette, ahol utoljára 2012-ben szerepeltek a kékek.

Bajnokok Ligája, elődöntő:

Chelsea London – Real Madrid 2:0

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma