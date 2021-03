A Szeged a címvédővel, a Veszprém kétszeres BL-győztessel került össze

Lezárult a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportköre, ahol két magyar és egy ukrán csapat is képviselte hazáját. Az EHF korábbi döntése értelmében minden csapat továbbjutott. Az A csoportban a MOL-Pick Szeged a hatodik, a B csoportban a Telekom Veszprém a második, míg a Motor Zaporizzsja az ötödik helyen végzett.

Az A csoportban, gyenge első félidőt követően, hiába támadt fel a második játékrészre az észak-macedón Vardar Szkopje, kikapott a fehérorosz Meskov Breszttől, ezzel eldőlt, hogy a hetedik helyen zár, így a nyolcaddöntőben a Telekom Veszprém ellen léphet pályára. A Vardar a csoportkörben kétszer is kikapott a Szegedtől, így a magyar bajnok Veszprém is magabiztosan készülhet a 2019-es BL-döntő „visszavágójára”. A Vardar két éve 27:24-re győzte le Lékaiékat, így 2017 után másodszor is magasba emelhették a rangos serleget. A magyar csapat a 2019-es ezüstérem, és a 2020-as negyedik hely után idén is az egyik esélyese a végső győzelemnek. A Veszprém ellenfele, továbbjutás esetén, a Nantes és a Kielce párharcának győztese lehet, így minden esélye megvan a magyar csapatnak az elődöntőbe jutásra.

A csoportgyőzelemért csapott össze a lengyel Kielce és a német Flensburg. A schleswig-holsteini csapat szorosan, de nyerni tudott, így a harmadikról az első helyre ugrott előre. Máthé Dominik négy alkalommal is betalált, de csapata, a norvég Elverum kikapott a portugál Portótól, amely így megelőzte a MOL-Pick Szegedet. A magyar csapat ezzel a 6. helyen zárta a csoportkör küzdelmeit. A B csoport utolsó mérkőzésén a német THW Kiel, a találkozót szinte végig kézben tartva, hat góllal nyert a horvát PPD Zagreb ellen, így a MOL-Pick Szeged lesz az ellenfelük a nyolcaddöntőben. A mérkőzésen két találatig jutott a magyar válogatott játékosa, Leimeter Csaba. A Szeged, amennyiben sikerrel venné a címvédő elleni nyolcaddöntőt, az elődöntőbe jutásért szintén egy végső győzelemre esélyes együttessel mérkőzne meg, mégpedig a PSG-vel, amennyiben a franciák túljutnak a szlovén Celjén. Az ukrán Motor a fehérorosz Breszt csapatával került össze, továbbjutás esetén pedig a bombaformában játszó Barcelona lehet a Zaporizzsja ellenfele. A nyolcaddöntő párharcainak első mérkőzéseit március 31-én és április 1-én, a visszavágókat egy héttel később rendezik.

Férfi kézilabda Bajnokok Ligája, a nyolcaddöntő párosítása:

Flensburg (német)–PPD Zagreb (horvát)

Celje PL (szlovén)–Paris SG (francia)

HBC Nantes (francia)–Kielce (lengyel)

HC Motor Zaporizzsja–Meskov Breszt (fehérorosz)

FC Porto Sofarma (portugál)–Aalborg Handbold (dán)

MOL-Pick Szeged–THW Kiel (német)

Vardar Szkopje (északmacedón)–Telekom Veszprém

Elverum Handball (norvég)–Barcelona (spanyol)

A negyeddöntő párosítása:

HC Motor Zaporizzsja/Meskov Breszt–Elverum Handball/Barcelona

FC Porto Sofarma/Aalborg Handbold–Flensburg/PPD Zagreb

HBC Nantes/Kielce–Vardar Szkopje/Telekom Veszprém

MOL-Pick Szeged/THW Kiel–Celje PL/Paris SG

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma