A Vidi kiütötte az Újpestet, még mindig nyeretlen a Fradi

A magyar labdarúgó OTP Bank Liga 17. fordulójában ismét pontokat hullajtott a listavezető Ferencvárosi TC, míg a MOL Fehérvár simán kiütötte idegenben az Újpest FC csapatát, akik így egyre közelebb kerültek a kiesőzónához. A székesfehérváriak a Fradi botlásainak köszönhetően már csak hét pontra vannak lemaradva a címvédőtől.

Az NB I „tavaszi” szezonja a 2. fordulóból elhalasztott szerdai, FTC – DVTK mérkőzéssel vette kezdetét, ami rögtön bombameglepetést tartogatott, hiszen a sereghajtó diósgyőriek egy hajrában szerzett góllal legyőzték a zöld-fehéreket, akiknek nem akart összejönni a gólszerzés (0:1). Szombaton a Kisvárda – Mezőkövesd találkozó már a 17. forduló nyitómeccse volt, mely gólnélküli döntetlennel ért véget (0:0). A kárpátaljai labdarúgók közül sem a Kisvárdában futballozó alsókerepeci Hei Viktor, sem a Mezőkövesd játékosa, a nagyszőlősi Vajda Sándor nem lépett pályára a mérkőzésen. A Ferencvárosi TC a Puskás Akadémia vendégeként javíthatott volna a szerdai csúfos kudarcán. A találkozón a 43. percben egy szép akció végén a hazai csapat szerezte meg a vezetést, Slagveer révén. Hiába birtokolta sokkal többet a labdát a vendég együttes, ez gólokban nem mutatkozott meg. A címvédő egyenlítésére a 82. percig kellett várni, amikor a Tokmac buktatásáért megítélt szabadrúgást Uzuni a balfelső sarokba helyezte (1:1). A győzelmet is megszerezhették volna a zöld-fehérek, de a győztes gól Zubkov lábában maradt, miután ajtó-ablak ziccert hagyott ki, így maradt az 1:1-es végeredmény. Az FTC csapatában a munkácsi Igor Haratyin az 50. percben lépett pályára.

A MOL Fehérvár annak tudatában lépett pályára Újpesten, hogy egy esetleges győzelem esetén hét pontra zárkózhatnak fel az éllovas Fradira. A vendégek egy egyértelmű lesgóllal már a 6. percben megszerezték a vezetést Bamgboye révén, aki a 20. percben duplázni tudott (0:2). A hazaiaknak is voltak veszélyes helyzeteik, de a gólszerzés nem jött össze nekik, nem úgy a Vidinek, akik még háromszor betaláltak a lila-fehérek kapujába, és csúnyán kiütötték az Újpest FC csapatát (0:5). Az 55. percben Zivzivadze, öt perccel később a csereként pályára lépő Petrjak, majd a 81. percben a szintén csereként beálló Nikolics is betalált.

A Budafoki MTE már a 2. percben hátrányba került az MTK elleni mérkőzésen, miután Schön Szabolcs hatalmas bombagólt akasztott a hazaiak kapujába. Négy perccel később jött is az egyenlítés, Skribek Alen volt eredményes (1:1). A 27. percben az FTC-től érkező Varga Roland megszerezte az első gólját új csapatában, ami azonban nem ért három pontot a kék-fehéreknek, mivel Csonka András – akit az FTC adott kölcsön az újoncnak – szemfüles góljával egyenlített (2:2). Nikolic kiállítása miatt tíz emberrel fejezte be a Budafok, de az eredmény változatlan maradt. A viski Takács Ronald ezúttal nem lépett pályára a budafoki csapatban. A Paks a 32. percben egy lesgóllal szerzett vezetést a Diósgyőr ellen, amit a 45. percben megdupláztak, miután Bertus szögletét Grozav a saját kapujába fejelte (2:0). A 70. percben a DVTK Ivanovski büntetőjével szépített, de az egyenlítésre már nem futotta erejükből, így a bravúros ferencvárosi győzelem után Pakson 2:1-es vereséget szenvedtek a miskolciak. A Budapest Honvéd 1:0-s vezetés után hátrányba került a Zalaegerszegi TE elleni hazai találkozón, miután nyolc percen belül Szépe és Bedi is betalált (1:2). A Honvéd vezetőgólját Hidi Patrik lőtte, aki a forduló legszebb találatát szerezte. A hazaiak egyenlítőgólját Gazdag Dávid lőtte büntetőből (2:2), ami után az eredmény már nem változott. Továbbra is nagyon kiegyenlített az NB I mezőnye, amit még szorosabbá tehet a szerdai két elhalasztott találkozó, ahol a Budafoki MTE a Ferencvárost, a Kisvárda pedig a MOL Fehérvárt látja vendégül.

Az OTP Bank Liga tabellájának állása17 fordulót követően:

Ferencvárosi TC 39 pont (32:9 – gólkülönbség) MOL Fehérvár 32 (40:17) MTK Budapest 26 (26:23) Paksi FC 24 (31:31) Puskás Akadémia 24 (21:25) Kisvárdai FC 24 (17:18) Zalaegerszegi TE 21 (30:30) Mezőkövesdi FC 21 (16:22) Újpesti FC 19 (20:37) Budapest Honvéd 18 (26:25) Budafoki MTE 16 (19:28) Diósgyőri VTK 13 (20:33)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma