Az ukránok a lengyelektől, a franciák a finnektől kaptak ki

Szerdán este a labdarúgó-válogatottak világszerte felkészülési mérkőzéseket játszottak. A munkácsi Igor Haratyint is soraiban tudó ukrán válogatott Lengyelországban vendégeskedett, ahol a Robert Lewandowskit nélkülöző hazaiak viszonylag könnyedén legyőzték Andrij Sevcsenko tanítványait. A legnagyobb meglepetés Párizsban született, ahol a világbajnoki címvédő francia csapat kétgólos vereséget szenvedett Finnország legjobbjaitól.

Az ukrán válogatott kapujában a Real Madrid harmadikszámú kapusa, Andrij Lunyin állt, és a kezdőben kapott helyet a Ferencvárosi TC labdarúgója, Olekszandr Zubkov is. Az ukránok a 12. percben megszerezhették volna a vezetést, miután egy tévesen megítélt büntetőhöz jutottak, amit Andrij Jarmolenko a kapufára rúgott. A 40. percben Lunyin nagyon rosszul jött ki kapujából a tizenhatoson kívülre, ezzel megzavarva a tisztázni igyekvő védőjét, így Zielinski megszerezte a labdát, Piateknek passzolt, aki az üres kapuba lőtte a labdát. A félidőt követően Cigankov váltotta Zubkovot, aki sokkal veszélyesebb volt az ellenfél kapujára. A donyecki Marlos és Moraes is jó cserének bizonyult, viszont gólt nekik sem sikerült szerezniük. Az 56. percben pályára lépett a Ferencvárosi TC középpályása, a munkácsi Igor Haratyin is, aki a Manchester City játékosát, Olekszandr Zincsenkot váltotta. A 63. percben egy ukrán kapu előtti bizonytalankodást követően a lengyelek Moder révén megszerezték második góljukat. Mivel több gól már nem született a találkozón, így maradt a 2:0-s végeredmény. Az ukrán válogatott a Nemzetek Ligájában előbb Németország, majd Svájc vendégeként lép pályára.

Németország Waldschmidt találatával egygólos győzelmet aratott Csehország felett, Svájc pedig hiába szerezte meg a vezetést Belgiumban Mehmedi révén már a 12. percben, a belgák Batshuayi duplájával fordítani tudtak, és 2:1-re megverték az ukránok csoportellenfelét.

Franciaország nemzeti csapata Finnországot fogadta Párizsban, ahol óriási meglepetés született. A finnek két első félidei góljukkal 2:0-ra győztek a világbajnoki címvédő otthonában.

A ferencvárosi támadó, Marco Uzuni góljának és gólpasszának köszönhetően Albánia 2:1-re megverte Koszovó válogatottját. Törökország és Horvátország fordulatos és izgalmas mérkőzésen 3:3-as döntetlent játszott egymással, Románia pedig egy gólzáporos találkozón 5:3-ra győzte le Fehéroroszországot.

A spanyol válogatott Canales góljával szerzett vezetést Hollandiában, de a hazaiak van de Beek góljával egyenlítettek, így a mérkőzés 1:1-es döntetlennel ért véget.

Felkészülési mérkőzések:

Lengyelország – Ukrajna 2:0

Franciaország – Finnország 0:2

Hollandia – Spanyolország 1:1

Portugália – Andorra 7:0

Olaszország – Észtország 4:0

Németország – Csehország 1:0

Belgium – Svájc 2:1

Dánia – Svédország 2:0

Törökország – Horvátország 3:3

Románia – Fehéroroszország 5:3

Albánia – Koszovó 2:1

Görögország – Ciprus 2:1

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma