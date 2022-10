Bajnoki eredmények: Torinóban nyert az AC Milan, újra botlott a Liverpool

Több bajnoki rangadót is rendeztek Európa-szerte az elmúlt hétvége leforgása alatt. A Bayern München a Borussia Dortmund, a Real Madrid a Getafe, míg a Juventus az AC Milan vendégeként lépet pályára.

Premier League

Az angol bajnokság 10. fordulója egy 2-1-es Bournemouthi győzelemmel vette kezdetét, amelyet a Cseresznyések az idei évben szörnyű teljesítményt nyújtó Leicester City fölött arattak.

A szombati játéknapon a Chelsea 3-0 arányban verte a Diego Costát is soraiban tudó Wolverhampton együttesét, majd a Manchester City, Erling Haalandnak is köszönhetően, 4-0 arányban kiütötte a Southampton gárdáját.

Vasárnap egyértelműen mindenki az idei évben kirobbanó formában lévő Arsenal és a pocsék rajtot produkáló Liverpool összecsapására volt kíváncsi. A mérkőzés a várakozásoknak megfelelően izgalmasan alakult, és végül a londoni gárda lehetett a végén boldogabb, hiszen 3-2 arányban sikerült felülmúlni Jürgen Kloop csapatát.

A premier League tabelláját jelenleg az Arsenal vezeti tíz fordulót követően 24 megszerzett ponttal.

További eredmények:

Newcastle–Brentford 5-1;

Brighton–Tottenham 0-1;

Crystal Palace–Leeds United 2-1;

West Ham–Fulham 3-1;

Manchester United–Everton 2-1.

Seria A

Az olasz labdarúgás szerelmesei sem maradtak rangadó nélkül a hétvégén, a bajnoki címvédő AC Milan fogadta az idei évben csak szenvedő Juventus gárdáját.

A mérkőzésen a piros-feketék sokkal többet próbálkoztak kapura lövéssel, aminek meg is lett az eredménye. A 46. percben Tomori talált be az Öreg Hölgy kapujába, majd a második félidő 54. percében a spanyol Brahim Diaz állította be a 2-0-ás végeredményt.

A Milan, győzelmének köszönhetően, jelenleg a negyedik helyen áll, mindössze három pont lemaradással a listavezető Napolitól.

Az AC Milan városi riválisa, az Inter is hozta a kötelező feladatot és 2-1 arányban nyert a Sassuolo vendégeként, ahogy azt az AS Roma is tette hazai pályán a Lecce gárdája ellen.

A listavezető Napoli fantasztikus játékkal, 4-1 arányban múlta felül a mindössze a 19. helyen tanyázó Cremonese csapatát.

További eredmények:

Bologna – Sampdoria (1-1);

Torino – Empoli (1-1);

Monza – Spezia (2-0);

Salernitana – Verona (2-1);

Udinese – Atalanta (2-2);

LaLiga

Nem hozott meglepetést a LaLiga 8. fordulója. A nyitómérkőzésén az Almeria együttese egy begyűjtött piros lap ellenére is 3-1 arányban diadalmaskodott a Rayo Vallecano fölött, míg az Atletico Madrid 2-1 verte a Girona csapatát haza pályán.

Az Atleticóhoz hasonlóan sem a Real sem a Barca nem hibázott.

A királyi gárda Millitáo góljával nyert 1-0 arányban a Getafe otthonában, míg a katalánok Pedri találatának köszönhetően tartották otthon a három pontot a Celta Vigo ellen.

További eredmények:

Osasuna – Valencia (1-2);

Sevilla – Girona (1-0);

Valladolid – Betis (0-0);

Cadiz – Espanyol (2-2);

Real Sociedad – Villareal (1-0).

Bundesliga

A Bundesliga 9. fordulójának keretein belül rendezték meg a Borussia Dortmund –Bayern München rangadót.

A két klub egyenlő pontszámmal vágott neki a mérkőzésnek, amelyet egyértelműen a bajorok kezdtek jobban.

Goretzka és Sane révén a Bayern már az 53. percben 2-0 arányban vezetett, azonban a BVB egy fantasztikus hajrának és Moukoko valamint Modete góljainak köszönhetően egyenlíteni tudtak.

A két csapat így továbbra is 16-16 pontszámmal áll a tabella harmadik és negyedik helyén.

A Bundesliga versenyfutását továbbra is az idei meglepetéscsapat, az Union Berlin vezeti 20 ponttal.

További eredmények:

Hoffenheim–Werder Bremen 1-2;

Augsburg–Wolfsburg 1-1;

Leverkusen–Schalke 04 4-0;

Mainz–RB Leipzig 1-1;

VFL Bochum–Frankfurt 3-0;

Mönchengladbach–Köln 5-2;

Hertha BSC–Freiborg 2-2;

VFB Stuttgart–Union Berlin 0-1.

File József

Kárpátalja.ma