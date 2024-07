Bajnokok Ligája: a Fradi öt-, a Dinamo négygólos előnyt szerzett

A Ferencvárosi TC 5-0-ra legyőzte a walesi bajnok, a The New Saints (TNS) együttesét a labdarúgó Bajnokok Ligája második selejtezőkörében, így magabiztosan utazhatnak a visszavágóra. A Dinamo Kijev is simán nyert szerb ellenfele, a Partizan Belgrád ellen, Sovkovszkij tanítványai 6-2-re győztek a lengyelországi Lublinban rendezett mérkőzésen.

A magyar bajnoki címvédő Ferencvárosi TC együttese a Bajnokok Ligája második körében kapcsolódott be a küzdelmekbe. A Fradi hazai pályán mutatkozott be a walesi bajnok The New Saints (TNS) gárdája ellen, ami egyben az új vezetőedző, Pascal Jansen első tétmeccse is volt a fővárosi rekordbajnok kispadján. A bemutatkozás ennél jobban nem is sikerülhetett volna. Traoré a 15. percben az ötös bal sarkán fejjel vette célba a walesiek hálóját, ívelt kísérlete pedig kaput talált (1-0). Hét perccel később a mali szélső ismét eredményes volt, Raul Gustavo indítását Pesics tette vissza, végül pedig Traoré elé került a labda, aki nem hibázott (2-0). A 24. percben háromgólosra nőtt az FTC előnye: Marquinhos adott be a bal szélről, az érkező Zachariassen pedig a bal alsóba passzolt (3-0). A 32. percben Zachariassen és Marquinhos játszott össze, majd utóbbi tekerése csorgott el a bal kapufa mellett, de a partjelző már beintette a lest. Az első félidő hosszabbításában a vendégek veszélyeztettek, Williams lövése a felsőlécen csattant.

A második játékrész is mozgalmasan kezdődött, az 50. percben Traoré lőtt a kapu fölé. A gól azonban ezután sem váratott magára sokáig, a mali középpályás négy perccel később Ramírez beadását fejelte Roberts hálójába, így mesterhármast szerzett (4-0). A 60. percben Zachariassen ellen szabálytalankodtak a tizenhatoson belül a TNS védői, a jogosan megítélt büntetőt Marquinhos értékesítette (5-0). A 71. percben Marquinhos kapott jó labdát Raul Gustavótól, majd 18 méterről, középről lőtt, bombája a bal kapufán csattant. A kipattanót Pesics továbbította a kapuba, de a szerb csatár már lesen volt. Maradt az 5–0, a visszavágót július 30-án, kedden rendezik, magyar idő szerint 20.00-kor. A magyar bajnok amennyiben megnyeri a párharcot, úgy a Santa Coloma (andorrai)-Midtjylland (dán) párosítás továbbjutója ellen lép pályára a BL-selejtezők harmadik körében. Az első mérkőzésen a dánok 3–0-s győzelmet arattak idegenben, tehát körvonalazódni látszik a következő kör párosítása.

Az ukrán ezüstérmes Dinamo Kijev a lengyelországi Lublinban fogadta a szerb ezüstérmes Partizan Belgrád csapatát. A találkozón a szerbek szereztek vezetést Saldanha révén a 22. percben, az ukránok azonban a félidő hajrájában hat perc alatt háromszor is betaláltak, és még a szünet előtt megfordították a találkozót: Saparenko a 40., Brazsko a 43., Karavajev pedig a 45+1. percben volt eredményes (3-1). A második játékrészben Kabajev már háromgólosra növelte csapata előnyét, Saldanha pedig második gólját is megszerezte, de ezzel sokra nem ment a Partizan, amely hátul teljesen összeomlott, és újabb gólokat kapott (Popov a 83. és Pihaljonok a 90+2. percben talált be). A Dinamo 6–2-re megnyerte az első összecsapást, nagy lépést téve a továbbjutás felé. A párharc győztese a skót Glasgow Rangers csapatával mérkőzhet meg a harmadik fordulóban.

Bajnokok Ligája, második selejtezőkör:

Ferencvárosi TC–The New Saints (walesi) 5–0

Dinamo Kijev–Partizan Belgrád (szerb) 6–2

Bodö/Glimt (norvég)–RFS (lett) 4–0

Panevezys (litván)–Jagiellonia Bialystok (lengyel) 0–4

Lincoln Red Imps (gibraltári)–Qarabag (azeri) 0–2

APOEL (ciprusi)–Petrocub (moldovai) 1–0

Malmö (svéd)–Klaksvík (feröeri) 4–1

FCSB (román)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 1–1

UE Santa Coloma (andorrai)–Midtjylland (dán) 0–3

Lugano (svájci)–Fenerbahce (török) 3–4

Shamrock Rovers (ír)–Sparta Praha (cseh) 0–2

(Nyitókép: fradi.hu)

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma