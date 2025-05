Allergiakezelés házilag

Házi gyógymódok is segíthetnek enyhíteni vagy akár elkerülni az allergia egyes tüneteit.

A tavasszal gyakori légúti allergiák ellen bevethetünk otthoni praktikákat is, főleg, ha nem súlyosak a tüneteink. De még ha gyógyszert is szedünk, akkor is tehetünk óvintézkedéseket, amelyek segíthetnek átvészelni ezt a nehéz időszakot.

Házi módszerekkel az allergének ellen

Rendszeres takarítás

Porszívózz hetente legalább 1-2 alkalommal (HEPA-szűrős porszívóval).

Rendszeresen töröld le a port nedves kendővel a felületekről, ne csak száraz portörléssel.

Levegőszűrés

A HEPA-szűrővel ellátott légtisztító használata, főleg a hálószobában, nagyon sokat segíthet. A HEPA-szűrők a levegőben szálló irritáló anyagok, például a pollen, a por és az állatszőr felfogásával csökkentik az otthoni allergének mennyiségét.

Szellőztess rendszeresen, de pollenidőszakban inkább kora reggel vagy eső után.

Allergénmentes ágynemű

Az antiallergén párnák, matracvédők használata is javít a helyzeten.

Hetente moss ágyneműt legalább 60 Celsius-fokon vagy a mosógép antiallergén programját használva.

Penész és páratartalom csökkentése

Tartsd a páratartalmat 40-50 százalék között (használj páramentesítőt, ha szükséges).

A penészes felületeket takarítsd ecettel vagy penészeltávolítóval.

Háziállatok kezelése

Ha állatszőr-allergiád van, korlátozd kedvenceid belépését a hálószobába.

Fürdesd rendszeresen háziállataidat és porszívózz gyakran.

Pollenallergia esetén

Soha ne teregesd a ruhát a szabadban.

Hazaérkezés után mindig öltözz át, moss hajat és arcot.

Figyeld a pollenjelentést, magas koncentrációnál törekedj inkább zárt térben tartózkodni.

Ha természetben vagy az utcán sétálsz, viselj napszemüveget a pollenek ellen.

Természetes és házi gyógymódok

Sós orröblítés (orrmosó eszközzel vagy spray-vel): segít eltávolítani a polleneket és irritáló anyagokat az orrnyálkahártyáról. Az orröblítés célja az allergiával összefüggő gyulladás és az orrfolyással kapcsolatos tünetek, például az orrdugulás, orrfolyás és tüsszögés csökkentése.

Méz: nem mindenkinél hatékony, de egyeseknél enyhíti a pollenallergiás tüneteket, ha rendszeresen kis mennyiséget fogyasztanak. Bár nincsenek tudományos bizonyítékok erre a népszerű elméletre, de az allergiák enyhítésére a helyben termelt méz fogyasztása javasolt a tömegtermelt mézzel szemben. Az elmélet szerint a fogyasztás miatt idővel csökken az allergiás reakció a méhek által a környékeden gyűjtött növényi pollenekre.

Gyógynövények, teák: csalántea, kamillatea – enyhíthetik a gyulladást vagy az orrdugulást. A csalán egy olyan növény, amelyet az ókori egyiptomiak és görögök, valamint az amerikai őslakosok is használtak a légzőszervi egészség támogatására. A növény magas C-vitamin- , vas- és antioxidánstartalommal bír, így támogatja az immunrendszert.

Illóolajok: a menta és eukaliptusz illóolajának belélegzése csökkentheti az orrgyulladást allergiás nátha esetén. A tömjén egy másik illóolaj, amely lehetséges allergiaellenes hatásokkal rendelkezik.

Bár a házi módszerek sok esetben hatékonynak bizonyulnak az allergiás tünetek enyhítésére, érdemes orvossal egyeztetni, hogy milyen módszereket alkalmazunk.

Forrás: hazipatika.com

(Nyitókép: illusztráció)