Az idén elhunyt legenda nagy fölénnyel végzett az első helyen, és az elmúlt két évtized legjobbjaiból kialakított csapatnak a kapitány is ő lett.

A világ egyik legjelentősebb vízilabdás portálja, a Total Waterpolo szavazásán Benedek Tibort választották a 21. század legjobb vízilabdázójának. A vlv.hu beszámolója szerint a voksoláson negyven zsűritag és több mint 50 ezer közönségszavazat után alakult ki a végső sorrend.

A férfiaknál az idén júniusban elhunyt, háromszoros olimpiai bajnok játékos 48 ponttal lett első, míg a második helyen végző Vladimir Vujasinovic 32 pontot szerzett. Hogy ez mekkora fölény, azt jól mutatja, hogy a nőknél a kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok Maggie Steffens 23 ponttal végzett az élen, míg a második helyezett Tania di Mario 22 pontot szerzett.

A férfiaknál az első ötbe még két magyar fért be, Kásás Tamás 31 ponttal a harmadik, míg Varga Dénes 13 ponttal az ötödik helyen végzett. A nőknél nem fért be magyar játékos az első tízbe.

Mindkét nemnél összerakták a 21. század álomcsapatát, a férfiaknál a három magyar játékos és Vujasinovic mellé a szintén szerb Filip Filipovic és a spanyol center, Ivan Perez került be, míg a kaput a horvát Josip Pavic védené. A csapatkapitány természetesen a legtöbb pontot gyűjtő Benedek lenne. A férfiaknál és a nőknél is összetettek egy B-csapatot is, ebbe Kiss Gergely illetve Stieber Mercédesz is bekerült.

