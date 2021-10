Ötgólos beregrákosi siker a munkácsi járási labdarúgó-bajnokságon

Míg Bereg- és Ung-vidéken már befejeződtek a járási labdarúgó-bajnokság küzdelmei, a Latorca völgyében még mindig rúgják a bőrt. A munkácsi járási pontvadászat 17. fordulójában javított mérlegén a Beregrákosi Kalász, miután 5:0-ra kiütötte idegenben az utolsó helyen álló Romocsfalvai FC csapatát. A fordulót követően eldőlt, hogy a szabadnapos Derceni FC már biztosan lemarad a dobogóról, és már csak az ötödik, vagy a hatodik helyen fejezhetik be az idei szezont. A beregrákosiak az utolsó forduló eredményétől függetlenül már biztosan hetedikek maradnak a tabellán.

Az előző forduló után már biztossá vált, hogy a Felsőkerepeci Kárpáti az idei szezon bajnoka. Az újdonsült aranyérmes az utolsó előtti fordulóban 4:0-ás pofonba szaladt bele a dobogó legalsó fokáért küzdő Ignéci FC (Znyacevo) otthonában. Egy fordulóval a vége előtt az is biztossá vált, hogy a szezon ezüstérmese a Makarját 8:3-ra legyőző Nagylucskai Kalász lesz, mely két utóbbi mérkőzésén összesen 16 gólt szerzett. A Kölcsényi FC 3:1-re legyőzte a Gorondi FC-t, de mivel az utolsó fordulóban szabadnaposak lesznek, így könnyen lehet, hogy az ignéciek zsebelik be a bronzot. Az előző fordulóban 8:0-ás vereséget szenvedő Beregrákosi Kalász játékosai ezúttal emelt fővel hagyhatták el a játékteret, mivel 5:0-ra kitömték a Romocsfalvai FC együttesét. A gólgyártást Jacina Dmitro kezdte meg a 10. percben, majd egy perc elteltével a később duplázó Petróci Vaszil folytatta, de még a félidő vége előtt volt eredményes Dankulinec Vaszil is. A 0:3-as első játékrészt követően Klocsánka Zoltán is betalált, majd Petróci második gólja állította be a 0:5-ös végeredményt.

Az utolsó fordulóban a Derceni FC Felsőkerepecre látogat, Beregrákos pedig az Ignéci FC-t látja vendégül. A Felsőkerepeci Kárpáti–Derceni FC párharcnak az ifiknél lesz nagyobb tétje, mivel a hazaiak egy esetleges győzelemmel megszerezhetik az ezüstérmet, de döntetlen vagy vendéggyőzelem esetén megőrzik második helyüket a vendégek. A derceniek utolsó trófeájukat 2017-ben nyerték, amikor a munkácsi járási kupát sikerült elhódítaniuk.

Munkácsi járási labdarúgó-bajnokság, 17. forduló:

Ignéci FC–Felsőkerepeci Kárpáti 4:0

Romocsfalvai FC–Beregrákosi Kalász FC 0:5

Nagylucskai Kalász–Makarjai FC 8:3

Kölcsényi FC–Gorondi FC 3:1

Derceni FC–szabadnapos

A bajnokság állása:

№ Mérkőzés GY D V Gólarány Pont 1. Felsőkerepeci Kárpáti FC 15 13 0 2 49:14 39 2. Nagylucskai Kalász FC 15 10 3 2 61:23 33 3. Kölcsényi FC 16 8 2 6 32:24 26 4. Ignéci FC 15 8 2 5 30:24 26 5. Gorondi FC 15 7 1 7 28:29 22 6. Derceni FC 15 7 1 7 22:27 22 7. Beregrákosi Kalász FC 15 5 2 8 26:44 17 8. Makarjai FC 15 2 1 12 16:39 7 9. Romocsfalvai FC 15 2 0 13 12:51 6

Kopasz Gyula

