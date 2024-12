Bottas visszatér a Mercedeshez

Miután mindkét fél elismerte, nyitott az együttműködésre, a Mercedes csütörtök délután hivatalosan is megerősítette, Valtteri Bottas visszatér a csapathoz és 2025-ben ő lesz a csillagosok harmadik számú versenyzője.

Az, hogy a csapatnál öt évet töltő Valtteri Bottas visszatérhet a Mercedeshez, már azelőtt felmerült, hogy a Sauber bejelentette, a finn 2024 végén távozik (távozni kell) a csapattól. A felek már akkor pozitívan nyilatkoztak a lehetőségről.

Bottas a szezonzárón még sejtelmesebb volt: jelezte, tárgyal a csillagosokkal, de semmit sem akarnak elsietni, ezért legközelebb csak a téli szünet elején ülnek majd asztalhoz. Úgy tűnik, a végső egyeztetésre nemrég sor került, a Mercedes ugyanis csütörtökön, kora délután megerősítette, korábbi versenyzője visszatér.

A finn 2025-ben a Mercedes harmadik számú versenyzője lesz, vagyis minden valószínűség szerint ő látja majd el a tartalékosi- és tesztpilótai szerepkört (részt vehet privát jellegű gyakorlásokon és a Pirelli gumitesztjein is).

A Mercedes ezt először egy közösségi médiás posztban „jelentette be” – megosztottak egy képet, amin Bottas sziluettje látható, valamint a kérdés: hogyan tovább? Bottas ezt a kifejezést gyakran használta a hetekben: az megjelent a sisakján, sőt magára is tetováltatta. Ezen felül – és ez a legfontosabb – egy alapítványt is létrehozott What’s next néven, ami az állásukat elvesztőket segíti.

Később aztán egy rövid közlemény is megjelent a csapat oldalán, ami megerősített a hírt. „Örülök, hogy végre válaszolhatok a kérdésre, amit az előző hónapokban sokszor feltettem” – kommentálta a visszatérést Bottas.

„A 2025-ös évben harmadik számú versenyzőként térhetek vissza a Mercedes családjához, és ennél nem is lehetnék elégedettebb. Szeretnék köszönetet mondani Totónak (Wolff) és mindenkinek, aki tárt karokkal fogadott a csillagosoknál. Az előző évek nehézségei ellenére tudom, hogy még adhatok valamit az F1-hez. Ötéves korom óta a legmagasabb szinten elért sikereken van a hangsúly. Szerencsés vagyok, hogy az előző 12 évben sok szép pillanata volt a pályafutásomnak” – emelte ki.

„És most visszatérek arra a helyre, ahol olyan sok szép pillanatot élhettem meg. Már várom, hogy a tapasztalataim felhasználásával segíthessem a csapatot abban, hogy jobb teljesítményt nyújtson és közelebb kerüljön a világbajnoki sikerhez” – zárta gondolatát a finn, aki 2017 és 2021 között öt konstruktőri bajnoki címben volt közreműködő a Mercedesnél.

„Valtteri komoly hatást gyakorolt a csapatra, míg nálunk versenyzett. Amellett, hogy több futamgyőzelmet szerzett, fontos szerepe volt öt bajnoki sikerben is” – fogalmazott a csapatvezető, Toto Wolff. „A technikai visszajelzései is fontosak voltak és hozzátettek a sikerekhez, előrelendítették a csapatot.”

„Ezen felül fantasztikus kolléga és csapattag volt. A száraz humora és a kedves természete mindenki kedvencévé tette Brackley-ben és Brixworthben egyaránt. Tartalékosként ezek mind fontosak lesznek, hogy segíteni tudjon minket abban, hogy a bajnoki címért harcolhassunk és támogatni tudjuk George-ot (Russell) és Kimit (Antonelli) a pályán. Üdv újra itthon, Valtteri! Nagyon jó, hogy visszatértél” – folytatta.

