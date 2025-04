Új részleggel bővült a nagydobronyi gyermekotthon

Harmincéves lett a Nagydobronyi Irgalmas Samaritánus Református Gyermekotthon, amely funkcióit tekintve egyedülálló szociális magánintézmény Kárpátalján. Nem csupán árva, illetve családjukból kiemelt lánygyermekek ellátásáról gondoskodik, hanem az alapítók eredeti szándékai szerint, továbbra is otthont ad a fogyatékkal élőknek. A tavalyi évtől már nemcsak lányokat, hanem fiúgyermekeket is befogadnak. Ennek oka elsősorban az, hogy bezárt a bátyúi, állami fenntartású gyermekotthon, ahonnan kényszerűségből fogadták be a kisfiúkat, akiket később újabb fiúk követtek.

A hely szűke miatt azonban problémáik adódtak, így több, korábban más célra használt épületrészeket kezdtek átalakítani szálláshelyekké. Ebben nyújtott segítséget a gyermekotthonnak a Direct Aid for Ukraine csapata, akik vállalták, hogy egy korábban pékségként üzemeltetett épületet kényelmes otthonná alakítanak át a kisfiúk számára.

„Ebben az épületben ez az utolsó helyiség, amit lehet használni, ezért úgy gondoltuk, hogy mindenképpen át kell alakítani lakótérré. Bár, amikor ezt kigondoltuk, akkor még nem is volt itt annyi fiú, mint amennyien most vannak… A felújítás egyrészt azért is öröm, mert a fiúk is egy saját helyiségben élhetnek, másrészt pedig bent felszabadult egy egész szoba, ahová érkezhet még 6-7 gyerek”

– nyilatkozta a TV21Ungvár riporterének Katkó Andrea, a gyermekotthon igazgatója.

A Bozó Zsuzsa koordinálásával működő összefogás nem először támogatott gyermekotthont Kárpátalján. Korábban a szolyvai és a nagyszőlősi gyermekotthonoknak is nyújtottak már segítséget.

„Amikor a gyerekek bejönnek és először látják meg a saját kis hálószobájukat, az új tereket, a játszórészt és a tanulórészt, szerintem az csodálatos. Mert minden gyerek megérdemli azt, hogy egy inspiráló környezetben nőjön fel”

– mondta Bozó Zsuzsa, a Direct Aid for Ukraine önkénteskoordinátora.

A szervezet tevékenysége szerteágazó, akárcsak az adományozók érdeklődése is, akikben egy közös van: hogy Kárpátalján szeretnének segítő kezet nyújtani.

A pénzügyi közvetítői szerepet és a bútorelemek kiszállítását a Beregszászi Járási Máltai Szeretetszolgálat vállalta magára.

A projekt nagy összefogást eredményezett, hiszen a helyiek mellet sokan mások kis csavarbehajtót ragadtak a jó ügy érdekében, többek között Bacskai József, Magyarország ungvári főkonzulja és Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megye Katonai Adminisztráció vezetője is.

A gyermekotthon működését a megalakulásától kezdve Magyarország támogatja. Az elmúlt években szinte csak ezeknek a támogatásoknak köszönhetően tudták folytatni a munkájukat, illetve végrehajtani a kisebb fejlesztéseket.

Bacskai József, Magyarország Ungvári Konzulátusának főkonzulja kiemelte, hogy bár mindig voltak szegény családok, de a háború évei alatt különösen megszaporodott a számuk Kárpátalján. A gyermekotthonban 60 gyerekkel vannak többen, mint tavaly év végén. Ahhoz, hogy hely legyen számukra, sokat kellett dolgozni, magyar, amerikai és ukrán összefogással.

A karpat.in.ua nyomán.

Kárpátalja.ma