Bravúros minaji pontszerzés Poltavában, botlott a Dinamo, győzött a Fradi

Az ukrán labdarúgó FavBet Liga 13. fordulójában fontos pontot szerzett idegenben, a dobogóért harcoló Vorszkla Poltava otthonában a Minaji FC csapata. A bajnokság éllovasa, a Dinamo Kijev nagy meglepetésre hazai pályán hullajtott pontokat a Kolosz Kovalyivka ellen. A magyar labdarúgó OTP Bank Liga 14. fordulójában a címvédő és jelenlegi éllovas Ferencvárosi TC és az első helytől jelentős lemaradásban lévő MOL Fehérvár is simán nyert hazai pályán.

A Minaji FC nagy meglepetésre már a 14. percben vezetést szerzett Poltavában. A kárpátaljai csapat gólját a remek formában futballozó Anatolij Nurijev szerezte Denisz Kozsanov passza után (0:1). A hazaiak nem sokkal később két találatot is szereztek, de a 24. percben Scserbak és a 28.-ban Sklyar gólját is leshelyzet előzte meg, így a videóbíró érvénytelenítette mindkettőt. Az egyenlítés végül összejött a Vorszklának, a 63. percben Kravcsuk talált be a minaji kapuba (1:1). Az eredmény ezután már nem változott, maradt a minaji szempontból bravúros 1:1-es döntetlen.

A Dinamo Kijev a 48. percben Szeleznyov tizenegyesből szerzett gólja után került hátrányba a Kolosz Kovalyivka elleni találkozón, majd öt perccel később Sepelyev kiállítása miatt már emberhátrány is sújtotta a hazai csapatot. A 73. percben Makszimenko piros lapja után a Kolosz is tíz emberre fogyatkozott, sőt szabálytalansága miatt a Dinamo büntetőhöz is jutott, amit Cigankov értékesített (1:1). A 84. percben Cigankov duplázni tudott (2:1), de négy perccel később a Kolosz kiegyenlített Antyuk találatával, és egy fontos ponttal távozott a fővárosból (2:2).

A sereghajtó Rukh Lviv 4:1-re kiütötte a Dnyipro-1 gárdáját, ezzel feljöttek a tizenkettedik helyre, míg a Dnyipro-1 nyolc pontjával visszaesett az utolsó pozícióba. A tízpontos Minaji FC a tizenegyedik helyen áll, de Vaszil Kobin csapatának van még egy elhalasztott mérkőzése a kilencpontos FK Lviv otthonában. A bajnokságot a 30 pontos Dinamo Kijev vezeti négy ponttal a Sahtar Donyeck előtt, akik egy meccsel kevesebbet játszottak. A harmadik helyen a Deszna áll, a negyedik pozíciót pedig a Vorszkla foglalja el.

A Ferencvárosi TC hatvannyolc percnyi kiegyenlített játékot követően szerzett vezetést az addig remekül futballozó Zalaegerszegi TE ellen. A hazaiak szögletét Mak ívelte be, beadására pedig jól érkezett Laidouni, aki első ferencvárosi gólját szerezte ezzel. Két perccel később Zubkov passzolt Baturina elé, aki megduplázta a Fradi előnyét (2:0). Az üldözők közül a Puskás Akadémia 2:1-re nyert Újpesten, a MOL Fehérvár pedig 4:1-re győzött hazai pályán a viski Takács Ronalddal felálló Budafoki MTE ellen. A Kisvárda gólnélküli döntetlent játszott a Várda Parkban az immár ismét Pisont István által irányított, kiesés ellen küzdő Budapest Honvéd ellen. A tabellát a tizenkét meccsen 32 pontot gyűjtő FTC vezeti, a tizenhárom meccsen 25 pontot szerző MOL Fehérvár előtt. A Puskás Akadémia és a Kisvárda 22-22 ponttal követi az éllovasokat, míg a Paks 21 pontjával jelenleg az ötödik helyet foglalja el. A hátsó régióban az Újpestnek 12, a Mezőkövesdnek és a Honvédnak 11-11, a Diósgyőrnek pedig 10 pontja van.

Ukrán labdarúgó FavBet Liga, 13. forduló:

Vorszkla Poltava – Minaji FC 1:1

Dinamo Kijev – Kolosz Kovalyivka 2:2

Rukh Lviv – Dnyipro-1 4:1

Magyar labdarúgó OTP Bank Liga, 14. forduló:

Kisvárda – Budapest Honvéd 0:0

Ferencvárosi TC – Zalaegerszegi TE 2:0

MOL Fehérvár – Budafoki MTE 4:1

Újpest FC – Puskás Akadémia 1:2

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma