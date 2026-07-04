Brit Nagydíj: Antonelli nyerte a sprintfutamot Silverstone-ban

A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíj szombati sprintfutamát Silverstone-ban.

A 19 éves versenyző mögött a hétszeres vb-győztes Lewis Hamilton, a Ferrari pole pozícióból rajtolt brit pilótája ért célba másodikként, míg a harmadik helyen a vb-címvédő és szintén hazai közönség előtt szereplő Lando Norris (McLaren) zárt.

A rajtnál a második helyről startolt Antonelli próbálta megtámadni Hamiltont, de nem volt ehhez elég jó pozícióban, miközben a két McLaren-versenyző, Norris és az ausztrál Oscar Piastri is több pozíciót javított. A második és a harmadik körre Hamilton és Antonelli elhúzott az élen, de mögöttük óriási csata alakult ki a harmadik helyért, ebben a két mclarenes mellett George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull) és Charles Leclerc (Ferrari) is részt vett.

A hetedik körre Antonelli nagyon közel került Hamiltonhoz, az üldözők közül pedig a harmadik Norris is már több mint hat másodperccel maradt el az élen száguldó kettőstől. A nyolcadik körben Antonelli jó energiabeosztással a pálya hátsó egyenesében jelentős sebességkülönbségre tudott szert tenni és simán elment Hamilton mellett. Norris valamelyest légüres térben őrizte a harmadik pozíciót, közben Russell és Verstappen folyamatosan küzdött egymással a negyedik-ötödik helyen, ehhez hamarosan csatlakozott Leclerc is.

A hajrában Antonelli nagyon magabiztos volt, Hamilton pedig a végén már nem is igyekezett megszorongatni, így a Mercedes ifjú versenyzője majdnem három másodperces előnnyel diadalmaskodott a hétszeres világbajnok előtt. Norris megőrizte a dobogós helyezést, mögötte a leintéskor Russell, Leclerc, Verstappen, Piastri volt a sorrend, s pontot szerzett még Liam Lawson, a Racing Bulls új-zélandi versenyzője is.

A Brit Nagydíj programja a 17 órakor kezdődő időmérő edzéssel folytatódik.

Végeredmény, Brit Nagydíj, sprintfutam (17 kör, 100,147 km, a pontszerzők):

1. Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes) 26:12.129 perc

2. Lewis Hamilton (brit, Ferrari) 2.745 másodperc hátrány

3. Lando Norris (brit, McLaren) 9.783 mp h.

4. George Russell (brit, Mercedes) 10.639 mp h.

5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 12.620 mp h.

6. Max Verstappen (holland, Red Bull) 16.550 mp h.

7. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 17.551 mp h.

8. Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls) 30.233 mp h.

Forrás: MTI

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