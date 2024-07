Copa América: Kanada lesz Messiék elődöntős ellenfele

Kanada tizenegyespárbajt követően legyőzte Venezuelát és bejutott a Copa América elődöntőjébe, ahol a címvédő Argentínával találkozik. A rendes játékidőben mindkét együttes egyszer talált be, de a tizenegyeseket az észak-amerikaiak lőtték jobban.

A negyeddöntős mérkőzés 13. percében Jacob Shaffelburg szerzett vezetést Kanadának, miután Alfonso Davies passzát kapásból a bal alsó sarokba lőtte (1-0). Az első félidőben egymás után dolgozta ki a helyzeteket Kanada, de újabb gólt nem tudott szerezni. A rengeteg kihagyott ziccert meg is büntette a venezuelai válogatott. Salomón Rondón harcolt meg egy előrerúgott labdáért, majd negyven méterről a kimozduló kapus felett a kapuba emelt. Az 1–1-re végződő rendes játékidő után jöhettek a tizenegyesek.

A tizenegyespárbajt Venezuela kezdte, és Rondón ezúttal is a hálóba talált, de a kanadai David sem hibázott (1–1). A második körben Herrera és Millar is rontott, a harmadikban pedig Rincon és Bombito is betalált (2–2). Ezután jött Savarino, aki kihagyta a tizenegyest, de a kanadai Eustaquio ezt nem tudta kihasználni. Cadiz majd Davies is higgadtan talált a kapuba (3–3), majd a hatodik körben Wilker Ángel rontott, Ismaël Koné viszont belőtte (3-4), így Kanada jutott be az elődöntőbe, ahol a címvédő Argentínával találkozik. A két csapat a csoportkör első fordulójában már találkozott egymással, akkor Argentína 2–0-ra győzni tudott.

Copa América, negyeddöntő:

Venezuela–Kanada 1–1, tizenegyesekkel 3–4

Korábban:

Argentína–Ecuador 1–1, tizenegyesekkel 4–2

A további mérkőzések:

Vasárnap, 0.00: Kolumbia–Panama

Vasárnap, 3.00: Uruguay–Brazília

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: copaamerica.com