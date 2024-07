Copa América: Messi is betalált, döntőbe jutott Argentína

Bejutott az Amerikai Egyesült Államokban zajló labdarúgó Copa América döntőjébe a címvédő argentin válogatott, miután az elődöntőben 2–0-ra nyert a korábbi csoportellenfele, Kanada ellen. Az argentínok góljait Julián Álvarez és Lionel Messi szerezték.

A két együttes már találkozott egymással a tornán, a csoportkörben az argentinok Julián Álvarez és Lautaro Martínez góljaival nyertek 2–0-ra. Az elődöntő is hasonlóan alakult, Kanada nem tudott felnőni ellenfeléhez. A jóval esélyesebb argentinok birtokolták többet a labdát, s bár Kanadának is 11 kapura lövése volt a mérkőzésen, a dél-amerikaiak jobban éltek lehetőségeikkel: az első félidő 22. percében meg is szerezték a vezetést Álvarez higgadt befejezésének köszönhetően (1–0). A második játékrész elején Lionel Messi is betalált, amikor Enzo Fernández lövésébe ért bele úgy, hogy a labda teljesen átverje a kanadai kapust, Maxime Crepeau-t (2–0).

Kanadának hiába voltak helyzetei a második félidőben, szépíteni sem tudtak az észak-amerikaiak, így elsőként a Copa América- és vb-címvédő Argentína jutott be a vasárnapi döntőbe, ahol az Uruguay–Kolumbia mérkőzés győztesével csaphatnak össze Messiék. Argentína legutóbbi 61 meccse közül 45-öt nyert meg 14 döntetlen és 2 vereség mellett, tehát magabiztosan várhatják a kontinenstorna döntőjét.

Copa América, elődöntő:

Argentína–Kanada 2–0

Csütörtökön rendezik:

Uruguay–Kolumbia

Nyitókép forrása: copaamerica.com

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma