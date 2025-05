Savanyúkáposzta: 5 nyomós érv szól mellette

A savanyúkáposztát egyesek szuperélelmiszerként tartják számon, nem véletlenül.

A savanyúkáposzta a fehér káposzta savanyított, erjesztett változata. Olcsó, mindenki számára elérhető, változatosan felhasználható, emellett pedig rendkívül egészséges is. Egészségügyi szakértők foglalták össze az Eating Well cikkében, hogyan is hat szervezetünkre a magyar konyha méltán közkedvelt étele.

5 okod is van rá, hogy savanyúkáposztát egyél

Két egyszerű összetevőből készítik: káposzta és só. Amikor ezek az összetevők erjednek, természetes kémiai változáson mennek keresztül, ami bélbarát mikrobákat termel. Szintén jó hatást gyakorol szervezetünkre a savanyúkáposztában található nagy mennyiségű C-vitamin, így segíti az immunrendszer működését, hozzájárul a csontok szilárdságához, stabilitásához, és bőrünket is szebbé teszi. Mivel magas rosttartalommal bír, serkenti az emésztést és felgyorsítja a felesleges salakanyagok kiürítését, így a fogyásban is segíthet. Van még benne bőven K-vitamin, vas, mangán, B6-vitamin, folsav és réz, illetve káliumot is tartalmaz, amelyből általában nem fogyasztunk eleget. Magas rosttartalma és probiotikus hatása miatt segít koleszterinszintünk kordában tartásában is, így csökkentheti a vérnyomást, ezáltal pedig óvja szívünk egészségét is.

Van, akinek nem szabad

A szakértőket arról is megkérdezték, hogy vajon érdemes-e mindennap savanyúkáposztát fogyasztani. Szerintük ez a legtöbb ember számára biztonságos, sőt ajánlott is, ám ha valakinek hisztaminintoleranciája vagy káposztaallergiája van, annak nem javasolják. A sószegény diétát folytatóknak és a magasvérnyomás-betegeknek is óvatosnak kell lenniük vele a magas sótartalma miatt. Aki pedig szorongásra, depresszióra, kényszerbetegségre vagy Parkinson-kórra szed gyógyszert, annak konzultálnia kell orvosával, mielőtt rendszeresen savanyúkáposztát enne.

