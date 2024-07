Copa América: USA kiesett, Argentína és Brazília negyeddöntős

Az Amerikai Egyesült Államokban zajló labdarúgó Copa América csoportkörének harmadik fordulójában Brazília 1–1-es döntetlent játszott Kolumbiával, amivel második helyen, ellenfelük pedig csoportelsőként jutott a negyeddöntőbe. Uruguay USA ellen is győzelmet aratott, így százszázalékos mérleggel nyerte meg csoportját, és mivel Panama is nyert Bolívia ellen, a házigazda búcsúzott a kontinensviadaltól.

A brazil válogatott az első fordulóban nagy meglepetésre gól nélküli döntetlennel kezdett Costa Rica ellen, így a harmadik forduló előtt még nem számított biztos továbbjutónak. Aktuális ellenfelük, Kolumbia az első két meccsét megnyerte, tehát ők biztos továbbjutóként várhatták a brazilok elleni összecsapást. Remek szabadrúgásokkal indult a találkozó: előbb a kolumbiai James Rodríguez találta el a lécet, aztán a túloldalon Raphinha lövése vágódott a kapuba, megszerezve Brazíliának a vezetést. A kolumbiaiaknak később volt egy meg nem adott góljuk, aztán a félidő hajrájában Daniel Munoz révén egyenlítettek. A szünet után már újabb gól nem született, így Kolumbia immár 26 mérkőzés óta veretlen, és maradt a csoportja élén, míg Brazília másodikként zárt a négyesben. A Real Madrid sztárja, a brazil Vinícius Júnior sárga lapok miatt kihagyja a negyeddöntőt. Costa Rica hiába verte 2-1-re Paraguay-t, mindkét együttes kieső helyen végzett.

Jelenleg három hibátlan csapat van a tornán: Argentína, Venezuela és Uruguay is megnyerte összes mérkőzését, rajtuk kívül pedig Kolumbia és Brazília veretlen még.

Argentína a Copa América címvédője, Lionel Messi nélkül is simán legyőzte Perut. A vezető gólt Ángel Di María passzából Lautaro Martínez lőtte a 47. percben. A 2–0-s végeredményt is az Inter támadója állította be, aki harciasan szerzett labdát, majd a kapus felett a labdát átemelve duplázott a 86. percben. Az argentinok Leandro Paredes révén még tizenegyest is hibáztak, de ez belefért. A címvédő kapott gól nélkül, három győzelemmel jutott be a legjobb nyolc közé, míg Peru egy ponttal, szerzett gól nélkül esett ki. Kanada nem tudott betalálni a mérkőzés nagy részében 10 emberrel játszó Chile ellen, de a gól nélküli döntetlen is továbbjutást ért számukra.

Az első két meccsét megnyerő Uruguay mögött Panama és a házigazda, az Amerikai Egyesült Államok harcolt a negyeddöntőbe jutásért a C csoport 3. fordulójában. Uruguay a számukra már tét nélküli mérkőzést is megnyerte, miután Oliveira a 66. percben betalált a házigazda kapujába. A csoport másik mérkőzésén Panama 3-1-re legyőzte a csoportutolsóként záró Bolíviát, így második helyen továbbjutottak a kvartettből.

Venezuela Jamaicát is legyőzte, és százszázalékos mérleggel jutott a negyeddöntőbe, míg Ecuadornak a Mexikó elleni gól nélküli döntetlen is elég volt ehhez. Venezuela meglepően kiegyenlített, kevés helyzetet hozó első félidőt produkált Jamaica ellen a texasi Austinban, ám a második félidőben a dél-amerikaiaik átvették a kezdeményezést, és bő tíz perc alatt két gólt is szereztek: előbb Eduard Bello fejelt a kapuba egy bal oldali beadás után, aztán Salomon Rondón talált be, a 3–0-s sikert pedig Eric Ramírez állította be. Jamaica így pont nélkül, csoportutolsóként zárt, míg Venezuela a legjobb nyolc között a vb- és Copa América-címvédő Argentínával csap össze. Mexikó pedig USA-hoz hasonlóan búcsúzott a további küzdelmektől.

A legtöbb Copa América tornagyőzelemmel Uruguay és Argentína rendelkezik (15-15), míg Brazília válogatottja 9-szer hódította el a Dél-Amerika legjobbjának járó serleget. A kontinenstornára idén USA, Kanada, Mexikó, Panama, Jamaica es Costa Rica kapott meghívást, de a korábbi években Japán és Katar is részt vehetett a rangos eseményen.

Copa América, a negyeddöntők párosítása:

Argentína – Ecuador

Venezuela – Kanada

Uruguay – Brazília

Kolumbia – Panama

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma

Nyitókép: copaamerica.com