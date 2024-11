Európa-liga: a Ferencváros a Dinamo Kijevvel mérkőzik meg

Csütörtökön 21 órától újabb fontos mérkőzés vár a Ferencvárosra az Európa-ligában: a magyar bajnok a szerzett gól és pont nélkül álló ukrán Dinamo Kijev vendégeként lép pályára Hamburgban a sorozat főtáblájának 4. fordulójában.

A Dinamo Kijev–Ferencváros El-mérkőzést csütörtökön 21 órától élőben közvetítjük az M4 Sporton és az m4sport.hu-n.

A megújult Európa-ligát két 2–1-es vereséggel kezdő Ferencváros (előbb az Anderlecht vendégeként, majd otthon a Tottenhamtől kapott ki) a harmadik fordulóban topligás skalpot gyűjtött be: a magyar bajnok hazai pályán 1–0-ra nyert a Nice ellen, ezzel megszerezte az első pontjait.

Igaz, a francia élvonalbeli csapat elleni siker ellenére a Ferencváros kicsit döcögősen teljesít az utóbbi időben: az OTP Bank Ligában a legutóbbi négy mérkőzéséből csak egyet nyert meg. A Paks elleni 3–1-es idegenbeli vereség után a Fehérvárt sikerült legyűrni a Groupama Arénában, ezt követően azonban az újonc ETO FC Győr vendégeként (1–1) és hazai pályán a gödörben lévő Debrecen (2–2) ellen sem sikerült nyerni.

Aggodalomra azért nincs ok a Népligetben, hiszen a csapat így is vezeti a bajnokságot (ráadásul egy meccsel kevesebbet játszott, mint a jelenlegi közvetlen riválisai, a Puskás Akadémia, a Paks és az MTK), és ha nem is könnyen, de bejutott a legjobb 16 közé a MOL Magyar Kupában is, miután 2–1-re legyőzte a harmadosztályú Tiszafüredet. Arról, hogy mi okozhatta az FTC utóbbi időben látott pontvesztésit, ITT írtunk.

De vissza az Európa-ligához…

A Fradi a Nice elleni bravúrgyőzelemnek köszönhetően rögtön előrelépett az összesített rangsor 23. helyére, és ugyan szerdán a Malmőt legyőző Besiktas megelőzte, még mindig a 24. helyen áll, ami a végelszámolásnál már továbbjutást érne. A 3. kör után a Football Meets Data 46 százalék esélyt adott a magyar bajnok továbbjutására.

Ezt az esélyt jelentősen lehetne tovább növelni csütörtökön, hiszen a magyar bajnok a szerzett gól és pont nélkül álló Dinamo Kijev pályaválasztása mellett lép pályára.

A kijevi csapat a honi bajnokságot veretlenül vezeti (kilenc győzelem mellett két döntetlen a mérlege), az Európa-ligában azonban sok babér eddig nem termett számára. Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy nem is volt könnyű dolga Olekszandr Sovkovszkij csapatának: az első körben a Laziótól kapott ki 3–0-ra, ezt a Hoffenheim elleni 2–0-s és a Roma elleni 1–0-s idegenbeli vereség követte.

Ráadásul az Ukrajnában zajló háború miatt továbbra is kénytelen otthonától távol pályára lépni a hazai meccsein (akárcsak a Laziót, a Ferencvárost is Hamburgban fogadja), továbbá igazolni sem nagyon tudott a nyáron, így a kijevi csapat játékoskeretében mindössze két légióst találunk: a kolumbiai Brayan Ceballost és a panamai Eduardo Guerrerót.

Sovkovszkij mindenesetre a nehézségek ellenére „harcos szellemet” vár a csapatától a csütörtöki meccsen.

A Dinamo Kijev ellen eddig nem nagyon ment a magyar csapatoknak, így a Ferencvárosnak sem. A magyarfutball.hu adatbázisa szerint a Fradi és a Dinamo legutóbb a 2020-ban, a BL-csoportkörben találkozott egymással, akkor a Groupama Arénában 2–2-es döntetlen született, míg Kijevben 1–0-ra nyertek a hazaiak. A két együttes ezt megelőzően még egyszer, az 1975-ös KEK-döntőben mérte össze az erejét, akkor Bázelben 3–0-s Dinamo-győzelemmel zárult a meccs. A Fradin kívül még egy magyar csapattal van közös történelme a kijevi együttesnek: 1989-ben előbb 4–0-ra, majd 2–1-re győzte le az MTK-t. Összességében tehát öt meccsen négy vereség és egy döntetlen a Dinamo mérlege magyar ellenféllel szemben.

Persze ez aligha foglalkoztatja Pascal Jansent, aki a mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón arról is beszélt, szerinte mi a közös a két csapat helyzetében.

„Az ellenfélnek két arca van: egy, amit a saját bajnokságában mutat és egy, amit az európai kupaporondon. Ilyen szempontból hasonló a két csapat helyzete, mert mi is dominálunk a saját bajnokságunkban, nemzetközi szinten pedig megpróbáljuk megvetni a lábunkat” – mondta a Ferencváros vezetőedzője.

Ami viszont biztos, hogy az Anderlecht elleni meccs után a Nice ellen is sárga lapot kapó Varga Barnabás eltiltását tölti, így nem áll a holland vezetőedző rendelkezésére Hamburgban. A Tottenham ellen gólt jegyző magyar válogatott csatár pótlása minden bizonnyal a Fradinál berobbanó (első négy meccsén hat gólt jegyző), azóta viszont hét tétmérkőzésen mindössze egyszer eredményes Matheus Saldanha feladata lesz.

Hogy Varga Barnabás pótlása hogyan sikerül és a Ferencváros története során először legyőzi-e a Dinamo Kijevet (és ezzel újabb nagy lépést tesz a főtábláról való továbbjutás felé), az csütörtökön kiderül.

A Ferencváros El-főtáblás programja:

1. forduló (szeptember 25.)

RSC Anderlecht – Ferencvárosi TC 2–1

2. forduló (október 3.)

Ferencvárosi TC – Tottenham Hotspur 1–2

3. forduló (október 24.)

Ferencvárosi TC – OGC Nice 1–0

4. forduló (november 7.)

21.00: Dinamo Kijev – Ferencvárosi TC

5. forduló (november 28.)

21.00: Ferencvárosi TC – Malmö FF

6. forduló (december 12.)

18.45: PAOK FC – Ferencvárosi TC

7. forduló (január 23.)

21.00: Eintracht Frankfurt – Ferencvárosi TC

8. forduló (január 30.)

21.00: Ferencvárosi TC – AZ Alkmaar

