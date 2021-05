Európa-liga: kiesett az Arsenal, döntőben a Manchester United

Az Arsenal gól nélküli döntetlent játszott hazai pályán a Villarreallal az Európa-liga elődöntőjének visszavágóján, így a spanyol csapat jutott be a döntőbe, ahol a Romát búcsúztató Manchester United lesz az ellenfele. A Vörös Ördögök a hazai 6:2-es győzelmet követően idegenben 3:2-es vereséget szenvedtek az AS Romától, de így is bejutottak a fináléba.

Az első félidőben nem látszott a győzelmi kényszer az Arsenal csapatán, a kis túlzással nézhetetlen játékrészt a közepes iram jellemezte, helyzetek pedig alig adódtak: a vendégek egy átlövéssel és egy szabadrúgással veszélyeztettek, míg az Arsenal egy kapufát tudott felmutatni, Pierre-Emerick Aubameyang látványos lövéssel majdnem előnyhöz juttatta az Ágyúsokat. A szünet után magasabb fokozatba kapcsolt az angol együttes, Nicolas Pepe rögtön az első percben majdnem kilőtte a bal alsót, nem sokkal később pedig Emile Smith Rowe emelt óriási helyzetben a kapu mellé. A kezdeti lendület lassan elhalványult, és bár a hajrában volt még esély, amikor Aubameyang ismét a kapufát találta el, a gólszerzés nem jött össze a hazaiaknak. A Villarreal története első európai kupadöntőjére készülhet, míg az Arsenal 26 év elteltével ismét nemzetközi szereplés nélkül kezd meg egy idényt, mivel a bajnokságban csupán a kilencedik helyen állnak.

Kilenc sérült játékosa ellenére nagyon aktívan kezdett az AS Roma, és az első négy percben három helyzetet alakítottak ki, majd folyamatosan záporoztak a közeli lövések és fejesek David de Gea kapujára, de a spanyol kapus nagyon jó formában védett. A vezetést a vendégek szerezték meg, miután Cavani értékesítette Fred passzát a 39. percben. Ha sokkal pontosabb a házigazda együttes, akkor öt-hat gólt is lőhetett volna, de a szünet után az olaszok kétszer azért bevették De Gea kapuját: Edin Dzeko megszerezte a szokásos gólját a United ellen, amivel egyenlített csapata, majd Bryan Cristante is betalált, megfordítva az állást (2:1). A 68. percben ismét Cavani villant meg, és egyenlített (2:2), majd a 83. percben megszerezte a győztesgólt a Roma, a 19 éves lengyel középpályás, Nicola Zalewski szerencsés góljával (3:2). Rengeteg helyzetet hagytak ki a hazaiak, így a United örülhetett, hogy csak egy góllal maradtak alul, és bejutottak az Európa-liga döntőjébe.

Európa-liga, elődöntők:

Arsenal London – Villareal CF 0:0, továbbjutott a Villareal, 2:1-es összesítéssel

AS Roma – Manchester United 3:2, továbbjutott a Manchester United, 8:5-ös összesítéssel

Kopasz Gyula

Kárpátalja.ma